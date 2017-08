Las sorprendentes declaraciones de Iniesta que dejan en vilo al Barcelona

El volante del Blaugrana, en una entrevista con El País, habló de su futuro en el conjunto Culé.

En junio de 2018 se le termina el contrato a Andrés Iniesta con el Barcelona, en una entrevista con El País dejó en vilo a todos los hinchas Blaugranas con las declaraciones que hizo sobre su futuro.

“No he renovado todavía… He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado… Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía”, sentenció ‘El Cerebro’.

También, fue crítico con el trato que tiene el conjunto Culé con algunos jugadores: “Tengo claro que en este club nunca se puede perder el respeto hacia personas que han dado la vida por estos colores. No se debería perder y a veces pede llegar a dar la sensación de que sí”.

Por último, habló de su relación con el ex entrenador Luis Enrique: “Le he tenido mucho respeto siempre aunque a veces no viese las cosas como él”.

Fuente: foxsports.com.ar