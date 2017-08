Lewis Hamilton probará una moto del mundial en el circuito de Valentino Rossi

El tricampeón de la Fórmula 1 visitará el trazado del supermonarca del Moto GP para girar sobre las dos ruedas.

Lewis Hamilton probará una moto de competición en el circuito de Valentino Rossi. (Foto: EFE).

Lewis Hamilton, tres veces campeón de la Fórmula 1, demostró una vez más su pasión por el Moto GP y manifestó que probará una moto de competición en el circuito que pertenece al italiano Valentino Rossi, múltiple monarca de la categoría.

“Me encantan las motos y definitivamente voy a ir al circuito de Rossi a probar una. Voy a intentar conducir una MotoGP en algún momento, pero sin competencia. No confían en que yo sea capaz de vencer a un chico de 17 o 18 años. Pero yo creo que sí, que el día de práctica puedo competir”, afirmó Hamilton.

Por su parte, Rossi afirmó que le encantaría poder enseñarle al piloto británico algunas maniobras. “Él iba a venir el pasado diciembre, pero entonces no pasó nada. Para él, tan rápido como es, las puertas están siempre abiertas“, lo invitó el italiano. Y agregó: “Lewis tiene muy buena relación con la velocidad y creo que encima de la moto irá rápido. Me gustaría poder enseñarle un par de trazadas”.

Valentino Rossi está cuarto en el campeonato de Moto GP con 132 unidades. (Foto: AFP).

Pero no solo el objetivo de Hamilton es manejar una moto de carreras, sino que también su anhelo es ser actor de cine. “Tengo muchas otras cosas que quiero hacer y divertirme con ellas. Acabo de poner mi voz para uno de los autos de Cars 3. Fue tan divertido, fui a San Francisco para hacerlo. Amo las películas. Me encantaría actuar en una película. Veo muchas y eso me permite desconectar”, explicó el británico.

Cabe destacar que Hamilton está segundo en el campeonato de Fórmula 1 a 14 puntos del líder, el alemán Sebastian Vettel, y el próximo 27 de agosto en Bélgica buscará alcanzar al piloto de Ferrari.

Fuente: clarin.com