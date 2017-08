Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, embarazada

La pareja lleva diez años casada y tienen otros dos hijos, Patricia y Leopoldo. El político llevaba desde el 8 de julio bajo arresto domiciliario

Parece la única luz de esperanza en la oscura vida del opositor venezolano Leopoldo López. Su mujer, Lilian Tintori, de 39 años, está embarazada. Así lo ha confirmado este martes Mitzy Capriles, la esposa del también opositor –y amigo de López–, Antonio Ledezma. “Está embarazada de unas 16 semanas, quizá incluso tres meses. Dónde lo va a tener y qué sexo tiene el bebé, todavía eso yo no lo sé. No sé absolutamente nada de eso. Creo que es a nuestra querida Lilian a quien le toca dar esa información”, aseguraba Mitzy Capriles a CNN en Español cuando ofrecía una conferencia en España.

El pasado 8 de julio, el líder opositor venezolano Leopoldo López salió de la cárcel militar Ramo Verde en la que llevaba retenido tres años y cinco meses retenido. A partir de ese día, debía cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario, en su casa de Caracas. Según el Tribunal Supremo de Justicia el cambio de prisión se otorgó debido a “problemas de salud” de López, pero sus familiares siempre mantuvieron que el político se encontraba en perfectas condiciones.

Pero la vida en el “paraíso” ha durado poco. Este martes de madrugada López y Ledezma fueron arrestados de nuevo y encerrados en la prisión militar de Ramo Verde. Su mujer publicó en Twitter el siguiente mensaje: “12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar!”.

Y SURGIÓ EL AMOR

Leopoldo descubrió a Lilian en la portada de la revista Todo en Domingo del diario El Nacional, como una de las siete nuevas caras de la televisión. De esto ya hace 13 años. Al enterarse que tenían un amigo en común, Luis Gómez, asesinado hace tres años durante un robo, Leopoldo insistió en conocerla. “No, no… yo con políticos no quiero nada”, le contestó Tintori a su amigo. Pasaron los meses y por fin se dio el encuentro. Los tres amigos se dieron cita en un resturante. Era el año 2003.

“Esa noche me enamoré de Leopoldo. Me encantó cómo hablaba de Venezuela, eso me recordaba a mi padre. Su pasión por el trabajo me cautivó”, confesaba Tintori a Vice News. Hablaron hasta las seis de la mañana y luego él insistió para verse de nuevo. El segundo encuentro se produjo semanas después, cuando se quedaron para ir al cine. Desde esa noche están juntos. La pareja ya tienen dos hijos, Manuela, de ocho años, y Leopoldo, de cuatro.

Esta mujer rubia y atlética, que pertenece a una familia de seis hermanos, ha sido campeona venezolana de kitesurf, presentadora de televisión y locutora de radio. Pero ninguna de esas profesiones le ha dado tanta notoriedad como su lucha por la liberación de su marido. Cuando Lilian tenía nueve años, su tío, el negro Rafael Parra, le obsequió una premonitoria camiseta del maratón de Nueva York. Hasta hoy, ella ha participado en 16 carreras: seis de ellas en Caracas y las otras 10 en Nueva York, París, Pekín, Ciudad de México y Buenos Aires.

Aunque su gran carrera la lleva corriendo los tres últimos años, viajando por medio mundo para contarle a quien la quiera escuchar las injusticias que vive el pueblo venezolano y la necesidad de que liberen a su marido. López fue condenado en febrero de 2014 a 14 años de prisión por haber incitado a la violencia durante una marcha antigubernamental. El fallo que se emitió tras un proceso judicial que, según la defensa, ha sido “injusto” y, según el Tribunal Supremo, “se cumplió la ley”.

Fuente: revistavanityfair.es