Los fans de Selena están convencidos que la nueva canción de Justin Bieber es sobre Selena Gómez

Y no suena tan descabellada la teoría…

Si crees que es molesto que tras un tiempo después de haber terminado aún te siguen relacionando a tu ex, imagínate como la pasan Justin Bieber y Selena Gómez. Y es que pase lo que pase, Selena sigue estando presente en la cultura pop.

Una vez más, los dos cantantes vuelven a protagonizar rumores de internet.

Y es que luego de que Justin publicara su más reciente tema: Friends, muchos fans determinaron que habla precisamente de Selena. La canción aborda la posibilidad de que dos ex’s sean amigos, lo que hace que la suposición no sea nada descabellada.

Publicaciones como Entertainment Tonight y Elle también han estado separando las letras y la hipótesis de su posible significado. Por ejemplo, la línea en la que pregunta por su madre podría referirse al hecho de que cuando la madre de Selena Gómez era su manager, estableció su primera reunión en 2009.

“Me preguntaba por tu mamá/ ¿Consiguió el trabajo que quería?/ Y el auto que le daba problemas/ Estoy curioso respecto a ella, soy honesto”, ¿será esto para Mandy Teefey?

Ok, aquí está la parte que no le gustaría a The Weeknd: “Me pregunto si tienes un cuerpo/ Que te apriete desde que me fui/ Me pregunto si piensas en mí/ En realidad, no respondas eso”.

Por su parte, Selena tampoco a mostrado algún rencor hacia su legendario ex novio.

De hecho, hace unas semanas en medio de una entrevista conThe Morning Mash Up de Sirius XM lo felicitó por su participación en el show de Ariana Grande, One Love Manchester “Fue hermoso. Creo que todos hicieron un trabajo hermoso. Fue maravilloso. Amé como terminó el show. Creo que Justin lo hizo genial”, dijo Gomez. “Fue hermoso”.

E! NEWS > ¿Justin Bieber fue rechazado por una fan que alega que el cantante la contactó en Instagram?





Fuente: eonline.com