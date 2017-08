Los investigadores dicen que hay mucho más por aprender sobre la felicidad

El estudio ha recibido muchas críticas ya que no se relaciona con la demografía real de Estados Unidos. Comenzó como una investigación de hombres blancos y opulentos de Harvard, entre ellos el presidente John F. Kennedy y el ex editor del The Washington Post, Ben Bradlee. Décadas más tarde se amplió a otro estudio longitudinal de hombres jóvenes en barrios cercanos de Boston, pero todos los participantes seguían siendo blancos. Por tanto, la diversidad del estudio solo se contemplaba en el contexto socioeconómico, sin tener en cuenta la raza o el género. Muchos de los individuos originales del estudio han muerto y, alrededor de ochenta, todavía viven. En los últimos años, el equipo de Harvard, bajo la dirección de Waldinger, ha comenzado a rastrear a los hijos de esos hombres y ahora tienen una división de casi 50-50 de mujeres y hombres para examinar, aunque aún no hay diversidad racial en el estudio.