Los seis hechos que ocurrieron en Bolivia y que Evo “no sabía”

Al menos en seis oportunidades Morales indicó que no sabía sobre casos o hechos polémicos.

Son al menos seis los hechos que el presidente Evo Morales no conoció de forma oportuna, según sus declaraciones que fueron registradas en los medios de comunicación.

Los casos son los siguientes: 1) Gabriela Zapata trabajaba en CAMC. 2) Ernesto Fidel supuestamente vivía (esta semana una jueza anuló la partida de nacimiento del supuesto niño). 3) La crisis del agua. 4) El caso LaMia. 5) El caso del denominado narcoasesor y 6) El reciente incendio en Tarija (detalles en la infografía).

Zapata en CAMC

Después de que estalló el caso CAMC, Morales reconoció que tuvo una relación con Gabriela Zapata, con quien dijo que tuvo un hijo que había fallecido. Sin embargo, la autoridad afirmó que luego de separarse no sabía del rumbo que tomó Zapata.

“En el tema del llamado tráfico de influencias, yo no sabía dónde andaba la señora (Zapata), esta mañana trataba de averiguar qué era de su vida, me dijeron que se había casado, es su derecho. Yo perdí todo contacto correspondiente a partir de 2007”, dijo Morales en febrero del año pasado.

La crisis del agua y LaMia

El 16 de noviembre de 2016, cuando se desencadenó la crisis del agua en La Paz, el presidente Morales manifestó: “Lamentablemente desde la Autoridad de Fiscalización de Agua y la gerencia de EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento) nunca nos han alertado. No echo la culpa, somos culpables, y pido disculpas al pueblo paceño”.

El 28 de noviembre de 2016, una aeronave de LaMia se estrelló en Medellín (Colombia) dejando 71 personas fallecidas, la mayoría del equipo Chapecoense. La aerolínea tenía matrícula boliviana. El 2 de diciembre de 2016, Morales manifestó: “No sabía que tenía autorización, no sabía que era una empresa con matrícula boliviana”.

El narcoasesor e incendio

En julio, estalló la polémica en torno a Rómer Gutiérrez, el denominado narcoasesor. Éste se había tomado fotografías con varias personalidades del poder, entre ellas el presidente Morales. En ese marco es que el Jefe de Estado, cuando fue consultado por el polémico personaje, indicó: “(Lo) he visto, (lo) conozco, (nos) saludamos y lo he visto agitando como tantos jóvenes agitan, hombres y mujeres, pero no sabía sus andanzas”.

Recientemente, Morales hizo referencia a que no fue informado oportunamente sobre el incendio en la serranía de Sama, Tarija. “Qué bueno sería que las autoridades oportunamente nos informen para poder movilizarnos y enfrentar el tema de los incendios”, afirmó.

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz