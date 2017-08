Maradona, mi héroe…

Carlos Meleán Hamburgo

Claro que no hay mejor socialista, comunista, marxista que ese que tiene plata, mujeres, trago, droga y se hizo tatuar al Che en la pinga, claro esa gente mira al socialismo del lado rosado de la luna y no puede entender que la realidad es otra, puede ser porque no pueda, o quizás porque no quiera, o esté drogado, amargado o simplemente porque sea un pendejo más…

Y mientras sea algo teórico, pues déjenlo al boludo ser boludo, pero en este caso Maradona se pasó con la línea… por ahí ya no es pura cocaína y ahora le tira unas líneas con sabor a talco… pero que salga que se ha de poner el uniforme para luchar por la libertad, pues ya es mucha pendejada y por más Maradona que sea ya esa nadie se la perdona…

Porque más de cien muertos no es chiste, tampoco es un juego, ni tampoco es el resultado de una revolución para erradicar al imperialismo, ni al capitalismo y si a eso se suma que nuestro gobierno se pone del lado de Maduro, bueno la cosa va cambiando de peso, porque si ellos han de crear la realidad, pues la kgamos.

Los muertos, están ahí por una lado y por el otro los pendejos, los muertos no tienen poder, pero los otros si, los muertos no tienen medios y los otros si, los muertos solamente tienen en sus bolsillos a la muerte mientras que los otros tienen todo lo que quieren y así pueden crear todo eso que en realidad no debería existir. Pero como seguimos de espectadores pues ahí van poniéndose los uniformes que sean, lo único que importa es la plata, la droga, las mujeres y el trago…

Y en tiempos antiguos cuando decían Sexo Drogas y Rock´n´Roll la gente salía a las calles, porque no podía ser que los jóvenes vayan por el mal camino y hasta llamaban a los curas para que saquen al diablo de esos cuerpos humanos… claro que con el paso de los tiempos la Iglesia ya no pudo ocultar a sus muertitos, a los pedódilos con sotana y así la moral se convirtió en un putero donde gente como Maradona tienen algo que decir, porque los demás, es decir el pueblo NO tienen acceso a ese putero, porque por más comunistan que sean, más capitalista, o católicos, son unos pinches pobres que solamente sirven de alfombra para que los líderes nos gobiernen…

Maradona, mi héroe… tu sombra se alejó de tí porque… bueno para qué explicar lo que todos saben y para que lo sepas jamás fuiste mi héroe… claro que la ironía no la has de entender, por eso ponte tu uniforme y anda a pelear … el mundo está lleno de guerras, pero si ahora quieres volverte el nuevo che, pues naciste muy corto, no sólo de estatura sino de pensamiento… lo que no quiere decir que el Che haya sido algo mejor, los dos el mismo lado de la moneda, de esa moneda asquerosa con la que se pagó la muerte de Cristo…

Y mientras existan los Maradonas, los Maduros y los demás cuates pues bueno…aprendamos a orar… porque al parecer no hay otro remedio…