Médico dice que no desahució a Chacón y su familia pidió el alta

La mujer ingresó al hospital el 22 de julio por una neumonía que se complicó. En la Unidad de Terapia Intensiva afirman que sus hijos solicitaron sacarla.

Sergio Mendoza / La Paz

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Instituto Nacional del Tórax se informó que en ningún momento se desahució a Carmen del Pilar Chacón Coca y que sus hijos pidieron sacarla ante la baja probabilidad de vida para llevarla a una funeraria a la espera de su muerte.

“En ningún momento se desahució ni se indicó que tenía horas de vida, pero los familiares consideraron que probablemente no mejoraría y pidieron el alta médica de forma voluntaria”, explicó ayer el médico de la UTI, Humberto Ticona.

El galeno añadió que aunque su misión es mantener la vida hasta el último instante, los familiares de un paciente que ya no tiene consciencia toman las decisiones. No obstante, no se les comunicó dónde la llevarían.

El pasado miércoles la Policía encontró a Chacón, de 64 años, en la funeraria Los Ángeles aún con vida. Había pasado la noche (unas 18 horas) sobre una mesa, cubierta por una sábana, mientras sus familiares y los encargados de esta empresa esperaban su muerte para velarla.

“Ella estaba convulsionando y aún respiraba, aunque no estaba consciente”, señaló una de sus amigas, quien dio el aviso a la fuerza anticrimen.

Ella ingresó al Hospital de Clínicas el 22 de julio con un cuadro de neumonía, además de que ya padecía de diabetes. La enfermedad se complicó y derivó en una falla general de su organismo hasta alcanzar el cerebro, donde se le encontró un hematoma que tuvieron que extraerle. Fue así que pasó a la UTI.

La sacaron del nosocomio el pasado martes rumbo a la funeraria. Cuando la Policía la encontró la enviaron de vuelta al Tórax, donde ella se mantiene en estado de coma, con respiración asistida, daño en el sistema cardiovascular, en el riñón y con pobre respuesta neurológica.

Ante la ausencia de los familiares de Chacón, la mujer que fue llevada a una funeraria a la espera de su muerte, los amigos de ella se encargan de las diligencias en el Instituto Nacional del Tórax, donde se encuentra en terapia intensiva.

Al mismo tiempo una junta médica toma las decisiones del tratamiento a seguir a la espera de que se designe un tutor legal.

“Vinimos para brindar apoyo moral, económico y todo lo que haga falta por nuestra compañera”, manifestó el secretario general de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana, Reynerio Gemio, pues la paciente bailó durante años en la Fraternidad Morenos 3 de Mayo.

Al mediodía de ayer los amigos de Chacón realizaban algunas diligencias en el Tórax. “Sabemos que tiene familiares en Sucre, acá tiene un hijo que está libre (su hija fue detenida) pero no aparece”, indicó una allegada.

Bailarina de morenada durante años

Danza Carmen Chacón era parte de la Fraternidad Morenos 3 de Mayo, bailaba en varias entradas foklóricas en el bloque de las cholas antiguas. Las personas que allí conoció están pendientes de su situación y la evolución de su salud.

Carmen Chacón era parte de la Fraternidad Morenos 3 de Mayo, bailaba en varias entradas foklóricas en el bloque de las cholas antiguas. Las personas que allí conoció están pendientes de su situación y la evolución de su salud. Conocida Al hospital también llegaron vecinos de la zona San Pedro. Contaron que en vivía en un departamento con su perro y que cerca tenía una tienda de repuestos para motorizados.

Al hospital también llegaron vecinos de la zona San Pedro. Contaron que en vivía en un departamento con su perro y que cerca tenía una tienda de repuestos para motorizados. Gobierno El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a través de su cuenta en Twitter “una profunda investigación” sobre este caso.

La Fiscalía imputa a tres implicados por “homicidio piadoso”

El Ministerio Publico imputó a los tres familiares de Carmen Chacón por homicidio piadoso, un delito menor que tiene como máxima pena la privación de libertad por tres años, una sanción que permite acceder a un perdón y no ingresar a prisión. Se pide además la detención domiciliaria de los implicados.

“Evidentemente fueron a dejarla a la funeraria y esperar a que muera, eso no puede considerarse desde ningún punto de vista legal como tentativa de parricidio, sólo se adecúa al homicidio piadoso”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

El miércoles se arrestó a Claudia Barrios Chacón, hija de la víctima; Daniel Terrazas Balderrama, esposo de Barrios; Silvia Baldiviezo Beltrán, al parecer tía de Terrazas, y a Freddy Chirinos Arévalo, administrador de la funeraria Los Ángeles.

La Fiscalía imputó a los tres primeros, pero liberó al cuarto pues según Blanco, “la señora no reposó en la misma funeraria, sino al lado”. No obstante, se trata del mismo inmueble y la misma empresa.

El artículo 257 del Código Penal califica como homicidio piadoso cuando para el acto “fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables”.

En este sentido -según la Fiscalía-, los imputados trataron de acelerar la muerte de Chacón al dejarla durante horas en una mesa cubierta con una sábana.

“No es que querían formolizarla o la iban a velar en vida. Pero es lamentable ver que antes de perder la vida la lleven directamente a la funeraria”, señaló Blanco.

La autoridad acotó que se indagará si hubo algún interés económico o de otro tipo en la muerte de la víctima pues la investigación recién comenzó.





Administrador de funeraria dice que cometió un error

Página Siete / La Paz

El administrador de la funeraria Los Ángeles, Freddy Chirinos, admitió que fue un error admitir el ingreso de una persona viva para esperar su muerte en uno de sus salones; sin embargo, sostuvo que lo hizo para ayudar a la familia.

“Tuve el error de admitir, es la primera y única vez, no tenemos ningún antecedente. Me mostraron un documento en el que se señalaba que la señora tenía una falla multiorgánica, me conmoví con la familia y accedí a darle un ambiente que no es funerario”, explicó Chirinos en una entrevista con la red ATB.

Al mediodía del martes los familiares de Carmen Chacón visitaron la funeraria para conocer los precios y explicar que tenían a alguien desahuciado. Volvieron esa noche con la paciente y pidieron un ambiente para acomodarla y esperar su deceso.

“En ningún momento se usó los salones velatorios, no se usó un ataúd, ni se la puso en el ambiente donde se prepara a los difuntos. Estaba en una sala para familiares, donde había puros sillones”, resaltó Chirinos.

Acotó que la víctima llegó inconsciente y con débil respiración, “parecía que iba a morir en cualquier momento. Hasta donde sé estuvo con sus familiares hasta la madrugada. No me parece que haya habido mala intención, sólo un descuido de ellos de esperar hasta el otro día”.

Chirinos señaló que colaborará en la investigación que realiza el Ministerio Público para que el caso se resuelva. Fue arrestado la tarde del miércoles pero fue liberado ayer.

