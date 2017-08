Mi Teleférico de La Paz tuvo una pérdida neta de Bs 102 millones en 2016

Pese a la pérdida neta (utilidad luego de pagar impuestos y otros), Mi Teleférico informa que tuvo superávit de Bs 17 millones entre ingresos y egresos operativos.

Mi Teleférico tuvo una pérdida neta de Bs 102 millones en 2016

Una de las líneas de Mi Teleférico en funcionamiento.

Aunque en la parte operativa registra superávit, la empresa de transporte por cable Mi Teleférico registró en 2016 una pérdida de 102,3 millones de bolivianos, atribuible a la depreciación de sus equipos y exposición a la inflación, según datos oficiales publicados en su Memoria 2016-2017.

“El resultado de la gestión 2016 alcanzó una pérdida de 102.387.334 bolivianos, de los cuales 46.493.353 bolivianos corresponden a resultados por exposición a la inflación procedente de la aplicación de la norma contable 3 del ajuste por inflación, tal como se revela en el inciso d) de la Nota 2 y Nota 10 a los estados financieros, que representan el 45,41% de la pérdida del ejercicio”, señala el dictamen de la firma de Auditores Consultores Zabala SRL incluido en la Memoria.

La compañía fue contratada para la realización de la auditoría externa a los estados financieros y resultados logrados de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico-gestión 2016.

Ese informe de auditoría también subraya que la empresa, al 31 de diciembre de 2016, registró “la aplicación de la depreciación respecto a los años de vida útil en el rubro Equipo Electromecánico, en base a la información recibida del fabricante, situación que fue comunicada para su aceptación a la Administración Tributaria dentro de los 20 días hábiles antes del cierre de la gestión fiscal, en cumplimiento del artículo 25 del Decreto Supremo 24051, importe registrado que alcanza los 64.100.416 bolivianos del total de la depreciación de los activos fijos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016”.

Página Siete solicitó una explicación a la empresa y envió un cuestionario que no fue respondido hasta el cierre de edición.

Los datos de la Memoria revelan que en 2015, Mi Teleférico registró una pérdida de 151,1 millones de bolivianos (ver gráfica sobre el Estado de Recursos y Gasto Corriente Comparativo).

La utilidad o pérdida neta resulta luego de restar impuestos, reserva legal, la utilidad y gastos operativos. Mientras que la utilidad operativa se genera de la diferencia de los ingresos y egresos por el servicio.

En la Memoria, Mi Teleférico destaca como uno de sus principales logros el superávit de 17 millones de bolivianos obtenidos, que servirán para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

“De tal forma que en 2016 hemos logrado tener un superávit cercano a los 17 millones de bolivianos, el cual va a servir para financiar el mantenimiento y operación del sistema de transporte”, afirma el gerente administrativo financiero, Edwin Alcón, en el documento.

La empresa estatal asegura que no requiere subvención de ningún tipo por parte del Estado, y que Mi Teleférico se convirtió en un modelo por seguir para firmas públicas y privadas.

El ingreso total que tuvo la compañía en 2016 fue de 96.591.849 bolivianos, mientras que los egresos sumaron un total de 79.079.209 bolivianos, dejando una utilidad operativa total de 17.512.640 bolivianos, que serán destinados principalmente para el financiamiento del mantenimiento y operación del sistema de transporte por cable.

“No nos olvidemos que por el alto valor de la inversión del equipo electromecánico, también los costos de mantenimiento son altos; por lo tanto, nosotros tenemos capital asegurado para realizar los mantenimientos correspondientes que requiere el sistema de transporte”, explica Alcón en la Memoria.

Punto de vista

Wilson Villarroel Ex- superintendente Transportes

El riesgo es que no haya inversión

Todo emprendimiento de carácter comercial ha de tener una, dos y hasta tres gestiones con pérdidas hasta que se posicione en el mercado. La otra arista es que la empresa no iba a ser una empresa de transporte masivo como se creyó podía ser, es una empresa de transporte alternativo, eso limita sus ingresos. Tercero, la inversión en tecnología y de equipos es muy grande. Yo en lo personal creo que el costo real de boleto es más alto de lo que se está cobrando. Ahora, un servicio público no necesariamente debe ser provisto a costo en todos los casos, pueden haber circunstancias en que tenga que operar por debajo de costo, es decir subvencionado por el Estado, pero eso no es lo deseable, eso a la larga va a generar una carga económica para el Estado.

Respecto al superávit que estaría registrando la empresa, no es que desconfíe de su balance, pero hay maneras de presentar los estados financieros de una gestión, pueden operar subsidios cruzados, eso es válido. La presentación seguro mostrará una manera de radiografiar el emprendimiento. Mi Teleférico no sólo es una gran inversión, sino elevados costos de operación.

El riesgo de seguir con pérdidas netas es que la empresa no haga el mantenimiento que se necesita y no se incorporen elementos tecnológicos que hacen a la seguridad y calidad del servicio. La incorporación de tecnología de punta exige inversiones y mantenimiento constante de los equipos con los que se presta servicio.

Página Siete / La Paz