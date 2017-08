Militares prevén cambiar 2 códigos de las FFAA de Bolivia

Demostraciones militares el pasado 7 de agosto, ocasión en la que se adelantaron las nuevas normas para las Fuerzas Armadas. | APG

Militares prevén cambiar 2 códigos

Las Fuerzas Armadas (FFAA) preparan modificar los códigos Penal Militar y de Procedimiento Penal Militar con el argumento de que requieren ser actualizadas y adecuadas a la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009.

El ministro Reymi Ferreira dijo que se trabaja para evitar que la justicia ordinaria “invada” la militar y viceversa.

El pasado 7 de agosto, en el aniversario de las Fueras Armadas, el comandante en jefe de esta institución, Luis Ariñez, informó que está listo un paquete de normas que será entregado al presidente Evo Morales en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas. Entre éstas, mencionó las propuestas de proyectos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley de

Servicio Militar, Ley de Fondos para la Defensa Nacional, Ley de Inteligencia de la Seguridad del Estado y la Ley del Cosdep (Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional).

Sin embargo, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que además de estas cinco propuestas normativas, que ya están concluidas, se trabaja en la modificación del Código Penal Militar y el Código del Procedimiento Penal Militar.

Señaló que es importante reformar estas normas para actualizar y definir claramente la jurisdicción militar de la ordinaria para evitar confusiones e invasión de potestades. Sin embargo, se trata de normativas complejas, por lo que demandan más tiempo para su elaboración.

El Código Penal y su procedimiento “son importantes porque si una persona que está procesada y presa, pero sin sentencia, igual sigue ganando sueldo, y eso no es correcto”, dijo.

Aseguró que la idea es que la ley abrevie el proceso a sólo unos meses porque en la actualidad hay militares dados de baja y que son procesados penalmente, pero que siguen cobrando sueldo. “Eso dice la ley y no lo podemos cortar, y es hasta lesivo al Estado. Además, es absurdo que alguien en una cárcel siga recibiendo recursos del Estado”.

Ferreira agregó que ante el fallo de la justicia militar que suspende o da de baja a uno de los suyos, también se debe “cortar” su remuneración.

Asimismo, se trabaja para evitar que la justicia ordinaria “invada” la militar y viceversa.

“Le voy a dar un ejemplo: la deserción es un delito militar y no puede estar incluido como delito ordinario”.

Explicó que la insubordinación o sublevación se quiere introducir en la justicia ordinaria, pero es parte del Código Penal Militar. “Hay que adecuarlo evidentemente, pero no con el Código Penal, sino adecuando el nuevo Código Penal Militar”, dijo.

En una anterior entrevista, Ferreira dijo que es necesario definir “muy claro el deslinde, el límite” entre la justicia militar y la ordinaria. Señaló qué hay casos que evidentemente son típicos delitos que sólo los pueden cometer militares y no están sometidos a la justicia ordinaria. “Otros que son delitos comunes que obviamente no por ser militar lo excusa de comparecer ante un tribunal ordinario”, dijo.

TRES AÑOS PARA COMANDANTE EN JEFE

La propuesta de proyecto de ley Orgánica de las Fuerzas Armadas plantea ampliar la gestión del Comandante en Jefe de uno hasta tres años, uno de los temas más complejos que se afrontó la elaboración.

Según el ministro Reymi Ferreira, había dos posiciones: una, elevar a cinco años, y otra, que se mantenga en uno. “Se ha llegado a una discusión intermedia”, dijo. “Lo que pasa es que hay muy poca estabilidad. En un año no se puede hacer mucho. Usted empieza en enero o en diciembre y cuando lo piensa está terminando su mandato y esos cortes hacen que no puedan llevar adelante un programa de gestión”, explicó.

SIGUEN NIVELES OFICIALES Y SUBOFICIALES

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló también que la jerarquía en las Fuerzas Armadas no está en discusión y que la línea entre oficiales y suboficiales se mantendrá. “Eso ocurre en todas partes. No conozco unas Fuerzas Armadas donde no haya una jerarquía que está condicionada a los años, al mérito y calificación. Si alguien ha elegido ser suboficial o sargento es porque va a estar en ese nivel. Es una parte táctica operativa. Quien quiere trabajar en la parte estratégica ha elegido la carrera de la oficialía, pero ambas son complementarias y de ninguna manera quiere decir que sean dignos e importantes”, explicó.

Los Tiempos / July Rojas Medrano