Millennials argentinos: le dicen “la generación de las ideas”, pero les cuesta mantener un trabajo

El inglés Simon Sinek es un famoso gurú de las charlas motivacionales. Y es muy duro con los millennials. En una entrevista que se viralizó en Facebook y causó un enorme revuelo, dijo que quienes hoy tienen entre 18 y 34 años todavía no están aptos para sobrevivir en el mundo laboral.

Que tuvieron una crianza de “baja calidad”, por padres ausentes o muy ocupados. Que sufren los efectos negativos de la tecnología, como ”la gratificación instantánea de los ‘Me gusta’”. Que forman parte de la generación con la autoestima más baja, porque “se creen especiales pero en el trabajo se dan cuenta de que no lo son y renuncian”.

Pero aunque no parece la crítica es positiva.

“No es culpa de ellos que las empresas quieran meterlos en un ambiente corporativo. Deben encontrar la forma para que alcancen su máximo potencial”.

En el extremo opuesto, una polémica columna de opinión publicada en el diario El País de España, escrita por el periodista Antonio Navalón, llama a los millennials “los dueños de la nada” y hasta pregunta si “vale la pena construir un discurso para aquellos que no tienen la función de escuchar”.

Por otra parte, la publicidad bautizó a los millennials como “la generación de las ideas”. Pero, ¿Es así, o es una generación triste, que le cuesta conseguir trabajo y mucho más conservarlo?

Según una encuesta a la que accedió Clarín del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultora Voices!, para 9 de cada 10 millennials lo más importante es tener estabilidad laboral (93%), estar en blanco (91%) y ganar bien (91%). Todas esas características debe tener “el trabajo ideal”.

Pero hay una diferencia clave con otras generaciones.

6 de cada 10 millennials prefieren una buena experiencia laboral sobre un salario a la hora de priorizar cambiar de trabajo, según un estudio publicado por Page Personnel Argentina, consultora especializada en reclutamiento ejecutivo desde jóvenes profesionales a jefaturas medias. Si consiguen un trabajo en el que sientan que se pueden desarrollar, pasa a un segundo plano cuánto cobran.

Según datos a los que accedió Clarín desde el Sistema Integrado Previsional Argentino, la remuneración hasta mayo 2017 de los asalariados de entre 18 y 38 años es de $ 19.967.

Desde la mirada “evangelizadora” de los millennials se dice que son impacientes y que a la vez tienen mayor conciencia social. Lo que los lleva a generar ideas que ayuden al entorno. Pero Alejandro Finocchiaro, el flamante ministro de Educación de la Nación que reemplazó a Esteban Bullrich, dijo que “hay que formar menos abogados y más ingenieros”.

Y esto se debe a lo que marca el Banco Interamericano de Desarrollo: el 84% de los millennials argentinos sabe manejar computadoras, celulares y otros aparatos. Pero afirma que se trata de un promedio: al analizar los resultados según el nivel socioeconómico, surge una verdadera “grieta digital”.

Entre los más ricos, el 50% usa tecnología en su trabajo cotidiano y un 25% no lo hace. Entre los más pobres, sólo un 14% utiliza sus conocimientos tecnológicos en su empleo y un 74% asegura que no le sirven.

Pero desde el Fondo Semilla -impulsado por la Secretaría de Emprendedores y PyMEs de Ministerio de Producción de la Nación- dijeron a este diario que hubo 2.700 que presentaron proyectos innovadores en busca de asistencia técnica (plan de negocios) y financiera ($ 150.000) que les permitan convertirlo en negocios con impacto social. Del total de los 480 que lograron financiamiento, 280 son millenials.

Pero quizá lo que más preocupa de los millennials argentinos es que crece su nivel de tristeza.

Según la Organización Mundial de la Salud, en mayo Argentina se puso al nivel de los países europeos (históricamente más depresivos) en su tasa de suicidios y llegó al escalón número tres en la región, después de Bolivia y Uruguay.

Las últimas cifras de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación son de 2015 e indican que las muertes por suicidio fueron 3.202 ese año (las mujeres son muchas menos, 625). La tasa más alta la tuvieron los millennials: 844 suicidios entre los 15 y 24 años y 595 entre los 25 y los 34 años.

El sector millennial es el más numeroso en la mayoría de las economías desarrolladas (en Argentina representan el 22%) y el más sofisticado en términos de consumo.

Pero acá, claro, tienen sus particularidades.

Los argentinos son desconfiados de las promos, consumidores infieles y busca-cuotas, según un estudio de la consultora Trendsity. En 2020, dice la consultora sueca Universum Global, los millennials representarán el 50% de la fuerza laboral.

Y una encuesta en Estados Unidos, que publicó a fines de julio la firma de relaciones públicas Weber Shandwick and KRC Research, afirma que a ellos les gustan los CEOs activistas, que digan sus opiniones y las defiendan públicamente: el 51% asegura que las posibilidades de que compren un producto aumentan cuando se enteran de que el director de la empresa opina igual que ellos.

Para los xennials -nacidos entre 1977 y 1983-, la cifra baja al 33%. Y entre los baby boomers (la generación que viene antes de los xennials), se reduce hasta el 30%.

En Instagram, un meme viral de bienes raíces estadounidense puede interpretarse por la positiva o por la negativa. A lo Sinek o a lo Navalón.

Dice que “Los millennials están comprando casas para sus perros, no para sus hijos o parejas”. En Argentina los millennials son una generación inquilina.

¿Generadores de ideas o generación idealizada?

Alexis Caporale (27)

“Soy de una generación en la que nos creemos protagonistas de una película. Hay que saber manejar la ansiedad y las expectativas emprendedoras. El desafío es no tener tan los pies sobre la tierra como la generación anterior y ser riguroso con los hechos concretos. Para no hacer lo que uno cree que hay que hacer, creyéndonos glamorosos, sino lo que a la gente le importe”, dice quien forma parte del grupo fundador de las impresoras 3D Trimaker.

“No hago impresoras 3D para casas o para hacer órganos para humanos. Esa es una visión romántica. Yo las hago para colegios y para pymes. Son de bajo costo (poco más de 2 mil dólares)”, aclara el también “profe millennial” de la Cátedra de Emprendimientos de la Universidad de Buenos Aires.

Todos los años duplica la producción y ya lleva fabricados más de 300 de estos dispositivos que son los primeros aptos para su exportación. A comienzos de agosto fue orador la 13ª edición de la conferencia internacional South American Business Forum (SABF) organizada por alumnos del ITBA.

Sofía Altrui (23)

Vive en Lanús y es estudiante de 4° año de Ingeniera en petróleo (ITBA). “Estoy un poco atrasada porque me cambié de carrera. Antes hacía ingeniera mecánica”. Era la única mujer de su camada, de la anterior y de la siguiente. “Eran 50 hombres y yo.”

En su comisión el 60% son mujeres millennials.

“Está mucho más balanceado en Petróleo. Las docentes son mujeres y la directora de la carrera es mujer. Antes no pasaba”.

Le gustaría entrar a trabajar a Total Argentina, quinto grupo petrolero a nivel mundial. “La diferencia que veo con los ingenieros de las generaciones anteriores es que ahora de la universidad no salís sólo siendo ingeniero, salís con una idea del mercado laboral, con una mirada global. Sabés que hay que unificar las necesidades de las personas. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Ya no te podés conformar con algo si no te gusta. En el país es importante entender las nuevas tecnologías que buscan no dañar el medioambiente, la sociedad ni la economía”.

Lorena Mariel Peinado (30)

Hace dos años empezó con la producción de lámparas de escritorio (como la que se ve en la foto junto a su socio) hechas a partir de palets de madera. Después amplió su concepto reciclable a muebles de diseño.

Se anotó en el Fondo Semilla en julio de 2016 y en marzo de este año recibió la financiación del Gobierno. Invirtió en maquinaria.

“La producción sólo es la primera etapa de un emprendimiento pensado desde el diseño, la innovación y un aspecto social”, dice la arquitecta recibida en la FADU. “Con el apoyo para la producción vamos a destinar el nuevo margen de ganancia a acción social”. Se refiere a un proyecto que tiene en Chaco de escuelas sustentables y con el que ahora podrá solventar los gastos del pasaje y la incorporación de energías renovables para los alumnos de esa provincia.

“En la Fadu la minoría es la que tiene el enfoque social, ambiental e inclusivo en el diseño. Recién en los últimos años se empezó a ampliar ese concepto. Pero de la universidad salís con una línea más centrada en el arquitecto que hace edificios o tiene clientes más específicos. Todavía cuesta.”

Lorena vende sus productos desde su web y página en Facebook. Así busca consolidar el proyecto social en el norte del país que llamó Módulo de Escuela Sustentable.

Sebastián Serena (32)

A los 20 se propuso abrir la cervecería bar Barbas de Palermo junto a su mejor amigo. “Recién lo pudimos inaugurar hace un año y medio”, cuenta a Clarín quien estudió Publicidad y Arquitectura pero decidió ser su propio jefe y darle al bar su identidad inspirados en lo que vieron en Londres, New York y Barcelona.

Esa cervecería de Humboldt 1879 también fue precursora para el público argentino que buscaba un lugar específico para ver UFC (Ultimate Fighting Championship).

“Teníamos muchas ideas como para seguir las de otra persona.”

Lo más difícil –asegura– fue la inexperiencia gastronómica. “Pero siempre fuimos de buen comer y buen tomar y yo hice muchos cursos afuera de cata de cerveza. También nos ayudó mucho saber elegir productos de calidad y el cuidado de la decoración. Siempre tenemos mucha confianza en lo que hacemos.”

“Bastián” está por abrir un segundo Barbas en Pilar. “No queremos franquiciar, como otros lugares. Eso está bueno para los clientes fieles, que vienen sólo acá. Agregamos siempre cosas nuevas y le damos oportunidades a productores chicos, que quizás no los conoce nadie porque no son marketineros, pero hacen excelente cerveza.”

