Mira lo grande que están Milan y Sasha y cómo se parecen cada vez más a Shakira y Piqué

¡Son adorables!

En estos momentos, Shakira se encuentra de lleno trabajando en la promoción de su noveno disco: El Dorado, así como en el tour mundial que prepara para ello. Mientras tantos, sus hijos seguramente están pasando más tiempo con papi.

Y no dudamos que Milan y Sasha la pasen realmente genial con Gerard Piqué.

Este finde semana, la estrella del Barcelona hizo varias publicaciones a través de Instagram Stories para mostrar el estupendo rato que pasó con sus hijos de 4 y 2 años de edad.

Aprovechando los filtros que ofrece la plataforma, Piqué convirtió a Sasha en un adorable concejito, y escribió “#equipoconejo”. Ahí, dejó en evidencia que el menor de los Piqué-Mebarak es su fiel copia.

Pero no crean que los genes de Shakira no tienen crédito en la familia…

Gerard también publicó un video junto a Milan “manejando” un auto convertible, lo que hizo que se riera a carcajadas. Sí, él es una pequeña copia de la colombiana.

¿Elegirán el fútbol y/o la música para sus vidas?

Cuando cada vez falta menos para que Shak emprenda su ambisiosa gira mundial, recientemente pidió ayuda a sus fanáticos para escoger las canciones que sonarán en los esperado conciertos. “Estoy trabajando en mi #ElDoradoWorldTour setlist. Me ayudan seleccionando sus temas en una encuesta en Viber?”, escribió.

Hace unas semanas durante una entrevista con Telemundo, la cantautora comentó como se prepara para asumir esta etapa de su carrera estando consciente de que por momento se deberá separar de sus hijos…

“Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira. Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos”, confesó entre risas la cantante. “Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck (Deseame suerte)”.





Fuente: eonline.com