Miss Piggy conoce a Selena Gomez y le cambia el nombre ¡Míralas!

Ambas se unen para dar un importante mensaje.

Selena Gomez es una de las celebridades consentidas del WE Day, el evento anual donde varias celebridades se unen para cambiar el mundo, empezando por ciertas comunidades. Desde hace dos años, la cantante ha fungido como anfitriona, y éste año no será la excepción.

Junto a los co fundadores de WE, Craig y Marc Kielburger, la cantante participará en distintas actividades que buscarán hacer consciencia sobre la pobreza, la educación, entro otros temas. Para promocionar este importante evento, Selena se unió a uno de los personajes más queridos de la cultura pop: Miss Piggy.

En una divertida conversación donde este gran personaje de los Muppets decide cambiarle el nombre a la cantante, se anunció la participación de algunos artistas como Demi Lovato (sí, no más rencores), DJ Khaled, Alicia Keys y Alessia Cara.

“Mi primer WE Day fue hace tres años… La electricidad de ver una arena llena de miles de jóvenes que están cambiando el mundo es algo que nunca antes había vivido. Estoy mu agradecida de formar parte de esta comunidad y espero que pueda inspirar a los niños sobre el WE Day tanto como ellos me han inspirado a mí”, compartió la intérprete.

El WE Day se llevará a cabo el 4 de agosto.

Fuente: eonline.com