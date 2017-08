Mujeres del área urbana temen a la vejez a partir de los 30 años

Según un estudio, existen exigencias que hacen que la mujer crea que la mejor edad es la juventud, a diferencia del varón que a los 40 “aún es un buen partido”.

Verónica Zapana S. / La Paz

Observar una cana o las primeras arrugas en la piel es “terrible” para la mujer boliviana que vive en el área urbana. A partir de esas experiencias comienzan a teñirse el cabello, colocarse cremas o realizar ejercicios para evitar a la vejez, explicó la gerontóloga María del Carmen Cerda.

“Las mujeres comienzan a sufrir y tener miedo a la vejez a partir de los 30 años, en cambio los varones a partir de los 60. Eso debido al mandato social en el que gobierna la idea de la vejez en Bolivia, ya que se cree que la mejor edad es la juventud”, afirmó.

La experta señaló que en el país se ha añadido un perfil especial a las mujeres, que llega a ser una pesada carga. “Ellas deben ser bonitas, con buen cuerpo, ágiles, buenas personas, buenas madres y buenas cocineras. Tienen que ser tantas cosas que se las idealiza y cuando comienzan a cambiar cree que es una ‘vieja’, lo que provoca gran sufrimiento”.

Esta información forma parte de un estudio realizado en 51 mujeres del área urbana y del área rural de La Paz, en éste se abunda en cómo las féminas asumen el envejecimiento.

El estudio también determinó que esa carga y exigencia que tiene la mujer no se refleja en el hombre a la misma edad.

Él hasta los 40 años “aún es un buen partido”, por esa razón no se preocupa por la vejez, la caída de cabello u otros factores, sino a partir de los 60 años.

Cerda explica que biológicamente la mujer cambia a partir de los 35 años, cuando la renovación de sus células es más lenta; sin embargo, la experta remarca que “es importante saber que la edad que uno tiene es la mejor que uno tiene”.

En Bolivia, agosto es el mes del adulto mayor y el 26 es el día de esta población en la que se explica que envejecer no implica vivir en un “caos”, sino aprender a disfrutar esa etapa.

La gerontóloga dijo que no es positivo que las personas se preocupen por su edad y menos por su actividad sexual que para ellos, especialmente en Bolivia, es un tabú. “Efectivamente, la actividad sexual disminuye en la tercera edad, pero no significa que no puedan disfrutar su sexualidad”, afirma.

Muchas parejas de la tercera edad ya no duermen en la misma cama o se separan de camas e incluso de habitaciones porque ya no hay un rendimiento como el que se tenía en la juventud, pero hay quienes encuentran otras formas de tener relación sexual.

“Eso depende de la pareja. Algunos cambian de códigos, de comportamientos y pueden tener una actividad sexual hasta los 80 años”, resaltó.

Entre los cambios de comportamiento están los toqueteos y las caricias. Así que aconsejó a las parejas evitar pretextos como “roncas mucho”, “ves tus novelas”, entre otros para eludir dormir juntos.

También explicó que hay otras parejas que se acostumbraron a la separación de alcoba, pero igual son felices.

