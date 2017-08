Novia de Luis Miguel despierta pasiones encontradas con su bikinazo en las redes

Desde hace semanas que se viene hablando del nuevo romance del cantante Luis Miguel con la periodista venezolana Desirée Ortiz Salswach.

Recientemente, la rubia y Luismi fueron sorprendidos besándose a bordo de un yate anclado en las aguas de Miami. “Estoy supercontenta y me atrevería a decir que estos han sido de los meses más bellos de mi vida”, aseguró ella al programa Al rojo vivo con María Celeste (Telemundo) sobre sus encuentros.

Desde entonces, la venezolana anda en boca de todos. Quizá sea por ello que cada vez sus posts en su cuenta de Instagram son cada vez más risqué —como uno que colgó el miércoles en bikini, que ha despertado pasiones encontradas.

Por un lado, muchos la alabaron mandándole piropos de todos los colores y sabores tipo “¡Tú con tantas curvas y yo sin frenos!” y cosas por el estilo. Pero otros se mostraron resentidos de lo que ellos califican como oportunismo para aprovechar la fama de Luis Miguel.

“Pobre. Es una mássss”, exclamó un usuario de Instagram. “Ella no me gusta para nada. Creo que es una busca fama porque lo único que ha hecho en este minuto del disque noviazgo (según ella) ha sido exponer todo en su profile de instagram. Se le nota bastante la falta de clase. Anyway, creo que ya no están más juntos según he leído por ahí”, aseguró un segundo.

No faltaron las comparaciones con la actriz mexicana Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel: “Ninguna como Araceli (sic), pienso que ellos volverán como pareja para terminar sus años juntos con sus hijos…Dios quiera”, exclamó una usuaria. “Y después critican a Aracely Arámbula porque postea fotos en bikini….la gente y su doble moral”, acotó alguien más.

Por eso resulta curioso el mensaje que colgó Salswach al lado de la foto que rezaba: “Nunca dejes que te influencien negativamente. Nunca permitas que alguien te diga que No puedes hacer algo… Nadie, no lo permitas. Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que TU tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y PUNTO”. Ahí tienen.

