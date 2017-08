Patricia Bullrich pidió que la comunidad mapuche RAM “se abra” en la búsqueda de Santiago Maldonado

“No pudimos entrar al territorio donde según ellos lo vieron por última vez”, aseguró la ministra de Seguridad, en referencia a la poca colaboración que tienen de parte de allegados al joven, del que no hay noticias desde el 1° de agosto.

Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1° de agosto.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, habló esta mañana sobre la desaparición de Santiago Maldonado y pidió a la comunidad Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “que se abran, no que se cierren” en relación a la búsqueda del joven de 27 años que está desaparecido desde el 1° de agosto. “No pudimos entrar al territorio donde según ellos lo vieron por última vez”, aseguró.

Maldonado fue visto por última vez en una manifestación de la comunidad mapuche Lof en Chubut.

“El único objetivo es buscar a Santiago. Desde el Estado ponemos todos los medios“, afirmó y cuestionó el accionar de la RAM. “Se quiere ayudar o se quiere imponer un criterio”, advirtió en declaraciones a Radio Mitre. “”En estos casos no es tanto la carátula sino decir donde está Santiago, y para eso hay que abrirse y ayudarnos. Si la carátula es desaparición forzosa y la hipótesis de su familia, de los hermanos, y de los organismos de derechos humanos, es que Gendarmería se lo llevó y no hay ni un testimonio, ni una persona que lo diga en el expediente, entonces, evidentemente lo que decimos es: ‘¿Acá se quiere ayudar o se quiere imponer un criterio?”, aclaró la ministra, quien agregó: “No lo digo por la familia, me imagino que los padres estarán totalmente preocupados. Nosotros estamos para buscar a Santiago. Ahora, si lo que se dice es: ‘No lo pueden buscar porque el Estado es parte del problema y no de la solución’, es complicado, porque no tenemos por dónde arrancar”, afirmó la funcionaria, quien informó que manejan varias hipótesis sobre qué puede haber ocurrido, pero que las mantienen bajo secreto procesal.

Maldonado fue visto por última vez, según declaraciones de testigos, el 1° de agosto en una protesta de la comunidad mapuche Lof sobre la Ruta 40 a la altura de Resistencia Cushamen, en el Oeste de la provincia de Chubut. Ese día, Gendarmería intervino en la manifestación.

El caso de la desaparición de Santiago Maldonado ha llegado a los medios internacionales como el New York Times

El jueves durante un operativo en la localidad El Bolsón, Río Negro, ordenado por el juez federal Guido Otranto, secuestraron cinco cabellos, una soga con restos de sangre y una huella dactilar de una camioneta tipo Unimog de Gendarmería. También encontraron restos de sangre en un cono (de los que se utilizan para señalizar en la ruta). Están determinando con pericias si se trata de sangre humana.

Sobre este punto, Bullrich dijo: “En un camión que estuvo en el lugar, había un pelo y una soga, pero justamente necesitamos para investigar eso, porque además, pelos y sogas, en los camiones de Gendarmería, hay de todo, pero si hay un indicio, y si se quiere saber, para eso necesitamos el ADN de algún familiar”.

Ese mismo día también hicieron un allanamiento en un escuadrón de Gendarmería ubicado en Alvear 1210 de Esquel, en el cual el resultado fue negativo. En ambos casos, la justicia rastrilló los predios con perros traídos desde Santiago del Estero.

Bullrich, reiteró que no hay registro de que Gendarmería haya detenido a Maldonado. Ayer, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales hicieron una marcha en Plaza de Mayo para reclamar su aparición con vida. Hubo también manifestaciones en Bariloche y El Bolsón.

“Desde nuestro punto de vista, cada vez que una persona en la Argentina desaparece, que pasa mucho, nosotros tenemos el sistema de búsqueda de personas, tenemos el protocolo. Nos acercamos a las personas con las que se veía, se investigan todos los contactos, con quién estuvo, el domicilio, pero hasta ahora ha sido una investigación muy difícil y todavía no hemos podido entrar al lugar donde la misma comunidad del RAM dice que estuvo”.

“Tenemos tan poca información que es una búsqueda de persona, la más difícil que hemos tenido porque no hemos tenido el lugar donde vive, no sabemos quiénes podían ser las personas que estaban cerca, etc”, indicó la funcionaria.

El intendente de Esquel también criticó al RAM

Respecto del tema, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, fue en el mismo sentido de la ministra de Seguridad y cuestionó que el grupo RAM “no deja entrar peritos” a la zona donde se estableció para continuar con la búsqueda de Santiago Maldonado porque, aseguró, “ellos alegan que eso es territorio mapuche y no es territorio argentino”.

“Lo que queremos en todo el país es quedarnos tranquilos, que se encuentre a Santiago Maldonado y poder sacarnos este fantasma que hay en el país sobre la desaparición de personas”, expresó el jefe comunal a 11 días de que el artesano de 28 años fue visto por última vez.Ongarato señaló que tras la denuncia sobre la desaparición de Maldonado, pidió al Gobierno Nacional “que traigan especialistas y que esto de esclarezca cuanto antes y vinieron con perros y con todos sus equipos”.

El intendente también remarcó que todos los habitantes de Esquel conviven “en armonía y en paz con los descendientes de pueblos originarios desde hace muchos años” y cuestionó que los integrantes de la comunidad RAM “actúan a cara tapada, así que uno no sabe si son o no mapuches”.

En este sentido, apuntó que los mapuches tiene “un reclamo histórico” por tierras pero advirtió que “muchos de estos reclamos se fueron solucionando”.

En cuanto a este grupo con el que se encontraba Maldonado el día que fue visto por última vez, advirtió que “no permiten que nadie entre a sus tierras, no permiten que ingresen peritos, ni que ingresen con drones”.

Fuente: clarin.com