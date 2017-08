Periodista que denunció acoso sexual, vetada de ingresar a Ministerio de Comunicación

La comunicadora solicitó documentación a ese ministerio para defenderse en el proceso iniciado por Carlos Flores.

Página Siete Digital / La Paz

La periodista que denunció acoso sexual en Bolivia TV, Yadira Peláez, denunció que es víctima de discriminación porque fue vetada de ingresar a las instalaciones del Ministerio de Comunicación por razones desconocidas.

“Nuevamente he sido discriminada en el Ministerio de Comunicación”, declaró la comunicadora que hace una semana tampoco pudo ingresar a las oficinas públicas para recoger documentos sobre una auditoria interna que le iniciaron después de que fue despedida por la entonces gerente general de Bolivia TV y ahora ministra de Comunicación, Gisela López, luego de que la víctima denunció a Carlos Flores por acoso sexual. El denunciado asumió la gerencia general de la televisora pese a la denuncia.

Esta tarde ingresó al Ministerio de Comunicación para dar seguimiento a las notas que presentó en pasadas semanas, pero le indicaron que debería volver mañana. Ella cuenta que cuando quería recoger su cédula de identidad que había dejado al ingresar a los encargados de seguridad, escuchó cómo llamaron la atención a la teniente de Policía que está a cargo de la seguridad.

“Cuando bajo, recojo mi carnet y escucho la llamada, y ella (la teniente) responde ‘si es la señora Yadira, no sabía’, entonces yo le dije disculpe teniente mi intención no es hacerle llamar la atención ¿le llamaron atención por mi culpa no? Y ella me dice ‘sí, yo no sabía que no podía ingresar señorita’”, relató.

La pasada semana, la periodista también fue impedida de ingresar al Ministerio de Comunicación para dejar una correspondencia, después de esa negativa presentó una denuncia por “discriminación” porque el único objetivo de Peláez para entrar a ese edificio es el seguimiento a la documentación que solicitó anteriormente.

Estas dilaciones en el proceso que sigue la periodista contra el exgerente de Bolivia TV por acoso sexual se suman a las cuatro audiencias postergadas contra Flores y recientemente el caso quedó sin fiscal que conduzca las investigaciones que complican a la ministra López, quien firmó la carta de despido de Peláez el último día que estuvo como gerente del canal 7 (23 de enero) y el 24 de enero fue posesionada como ministra de Comunicación.