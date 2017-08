Piérola dice que en riña con García se trataron de “tojpis”

Podría denunciar acoso político, señala

La diputada opositora Norma Piérola dio detalles sobre el altercado que tuvo con el vicepresidente Álvaro García Liniera. Aseveró que en la discusión se trataron de “tojpis” (desquiciados en aymara) y que ella salió con moretones en el brazo.

En la sesión de la Asamblea del lunes, Piérola denunció que había bases militares extranjeras en Bolivia, lo que provocó la reacción de García quien la desafió a comprobar su acusación o renunciar.

Piérola relató que se acercó al Vicepresidente a mostrarle una copia de la Ley 3548 de 2006, que firmó el mismo García, mediante la cual se avala un acuerdo en materia de defensa entre Bolivia y Venezuela.

“Le muestro la ley que él ha firmado y eso lo enfurece, y me agarra la cabeza y me dice ‘pobre loca tojpita, anda sentate, anda sentate’, así con su sonrisa de cinismo. Y yo le acaricio la cara y le digo ‘el tojpito es usted quien ofrece que se va desaparecer el sol, la luna y las estrellas si Evo Morales no era reelecto’”, relató Piérola.

La diputada aseveró que el Vicepresidente la agarró del brazo con tal fuerza que le dejó moretones con la forma de sus dedos. Agregó que el segundo mandatario trató de empujarla y ella le retiró la mano.

Ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que Piérola se victimiza cuando se le revela sus “mentiras”. Al respecto, la opositora dijo que ella podría presentar una denuncia por acoso político, porque a su criterio hubo una agresión.

Pide garantías

Piérola ratificó que, de acuerdo a declaraciones de Evo Morales y el exministro de Defensa, Walker San Miguel, el Gobierno expresó sus intenciones de instalar en Bolivia bases militares de Venezuela.

Hizo referencia por ejemplo a reportes de prensa de 2006, en que el primer mandatario señala a Puerto Quijarro y Rioalto como lugares para emplazamiento de dichos cuarteles.

En si discusión con García, el Vicepresidente desafió a Piérola a que en ese momento tomen un avión para que ella demuestre dónde están esas bases militares. Piérola dijo este martes que pedirá garantías para hacer la ubicación.

“Voy a mandar una nota para que señalen día y hora donde yo pueda ir con garantías para que ellos se ubiquen, porque no es mi obligación mostrar, basta los acuerdos, los informes y las declaraciones de Evo Morales y Walker San Miguel para la construcción de estas bases”, afirmó.

