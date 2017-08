Postergan audiencia por el CAR para el 3 de octubre

La audiencia del juicio oral por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Vinto fue suspendida nuevamente, luego de que se diera a conocer que el exalcalde de ese municipio, Pacífico Otalora, no fue notificado. Esta situación propició que se programe una nueva cita para el próximo 3 de octubre, según explicó el abogado Víctor Coca.

El jurista, quien es representante de Walter Castedo y Guillermo Bazoberry, señaló que la exautoridad no recibió la noticia sobre la audiencia y por lo mismo se determinó modificar la fecha.

“Por la falta de notificación al exalcalde (de Vinto), Pacífico Otalora, para que se presentara en esta audiencia, lamentablemente la Alcaldía de Vinto no ha cumplido con esa diligencia, consecuentemente el señor Otalora no conoce de esta audiencia y no se ha presentado, esto provocaría que si se llevara esta audiencia podría tener aspectos de nulidad”, señaló.

El abogado explicó que los antecedentes del caso apuntan a los exmiembros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por la titulación que realizó a nombre de la Fundación CAR, instancia que fue creada para proceder al saneamiento de las tierras, siendo ese el principal obstáculo por el que no se podían concretar las obras en el lugar.

La fundación reunió a las autoridades de la entidad federativa, la exprefectura y el exalcalde de Vinto.

En la audiencia estuvieron presentes el extitular federativo, Walter Castedo; el expresidente de la Liga, Mauricio Méndez; el exprefecto de Cochabamba, José Orias, y el exsíndico del CAR, Guillermo Bazoberry.