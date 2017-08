River, el primer equipo latinoamericano en participar de la FIFA Interactive Club World Cup 2017

El Millonario incursiona en el mundo de los eSports como uno de los dos únicos clubes no europeos en participar del certamen internacional.

En medio de un exponencial crecimiento de los eSports a nivel mundial, River Plate vuelve a ser pionero en materia de otros deportes y será el primer equipo latinoamericano en participar de la máxima competencia en su modalidad alrededor del mundo.

Con su representante Franco Colagrossi como embajador del club y argentino en la competencia, se planea que el Millonario al menos alcance la fase final de un certamen que juntará a los especialistas en PlayStation 4 y Xbox de todo el mundo.

El formato de competencia dividirá a los 24 jugadores en cuatro grupos de seis, decantando después en semifinales por consola y la final definitiva entre ambos campeones a desarrollarse en Londres entre el próximo 16 y 18 de agosto.

Además de River, los clubes que participarán del campeonato serán: AFC Ajax, AS Roma, Brøndby IF, Club Atlético River Plate, FC Nantes, Feyenoord, Heracles Almelo, Manchester City, New York City Football Club, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Sampdoria, Schalke 04, Sporting Lisboa, Valencia, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburgo y West Ham United.

