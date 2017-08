Sólo Marvel podía anunciar el inicio de la filmación de Ant-Man and The Wasp de esta manera

Comienza el trabajo de hormiga.

El universo de superhéroes de Marvel no podía estar completo sin la presencia del más pequeño, pero no menos fuerte elemento del grupo: Ant-Man, uno de los personajes más divertidos que hayamos visto en el cine gracias a la genialidad y carisma del eternamente guapo Paul Rudd. Si bien han pasado dos años desde que se estrenara la primera cinta, hoy podemos estar tranquilos: La secuela oficialmente ha comenzado.

Así fue el diminuto, divertido, curioso y singular anuncio de Ant-Man and the Wasp:

BIG NEWS! Marvel Studios’ “Ant-Man and the Wasp” has begun production. In theaters July 6, 2018. pic.twitter.com/tgJ01R6T6n — Ant-Man (@AntMan) 1 de agosto de 2017

La buena noticia… La tan esperada secuela contará nuevamente con la presencia de Rudd en el papel de Scott Lang, de Evangelina Lilly como Wasp y de Michael Douglas como Hank Pym. Asimismo se integran a la historia Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne y Hannah John-Kamen.

La mala… Edgar Wright ya no será guionista. Marvel y Wright decidieron terminar su relación por diferencias creativas. No sabemos si estaba bromeando o no, pero en entrevista para UPROXXX, el director de Baby Driver afirmó que jamás verá la película:

“No he visto Ant-Man, ni siquiera he visto el trailer. Sería como si me preguntaran ‘¿Quieres ver a tu ex novia teniendo sexo?’… ‘No, estoy bien así'”.

Ant-Man and the Wasp llegará a las salas de cine el 6 de julio de 2018, nuevamente, bajo la dirección de Peyton Reed (Triunfos robados, Break-Up, Yes Man).

Fuente: eonline.com