Sospechan de contratación dirigida

Ante la nueva suscripción de contrato para el tren metropolitano, dos técnicos legales señalaron que por sus características se trataría de una contratación dirigida.

Asimismo, se observa un trasfondo económico que sería la posible causa para la nulidad del primer contrato.

“Habría que ver cómo se calificó el primer proceso y qué es lo que llevó a la nulidad. Se piensa que podría ser un tema económico, porque la modalidad Llave en Mano exige que la empresa presente el proyecto a diseño final para que recién se le desembolse el dinero. Además, porque el principal problema todo este tiempo fue el tema del financiamiento”, afirmó uno de los abogados.

Por otro lado, también se observa que en el primer proceso se tenía todo listo con una empresa que mostró mayor solvencia, pero de forma inmediata se cambió de parecer para adjudicar a la española JOCA, a pesar que los españoles tienen varios antecedentes por presentarse a licitaciones que luego no pueden cumplir.

Asimismo, los profesionales comentaron que puede existir un claro direccionamiento del nuevo proceso de contratación,debido a los plazos estipulados.

“Con cuatro días de plazo se nota que es dirigido para alguien que ya tenía listo todos sus papeles, porque, una boleta de garantía pasa por varios procesos en un banco hasta que se certifica la factibilidad, dependiendo del monto, toma más o menos tiempo, pero usualmente es de dos semanas, no cuatro días. Eso es prácticamente imposible”, dijo un abogado.

Esta podría ser una técnica para que sólo una empresa específica se presente y califique.

“De todos modos, cuando se contrata un consorcio siempre hay una empresa líder que es con la que principalmente se trabaja. Mientras, la otra proporciona algún tipo de apoyo técnico y económico”, dijo otro de los abogados. Hasta ahora no se ha precisado la causa para resolver el primer contrato.

SIN RESPUESTA

El jueves, Los Tiempos intentó agendar una entrevista con el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, pero las llamadas no fueron contestadas en sus oficinas, por lo que se dejó un mensaje.

Al llamar a gabinete, la secretaría explicó que el asesor del Ministro se encuentra fuera del país y que llegará el martes, por lo que agendar una entrevista sería imposible.

Ayer, Los Tiempos intentó comunicarse nuevamente con el Ministerio de Obras Públicas, primero a través de sus oficinas en las que se derivó la llamada a una línea con contestadora que no permitía dejar más mensajes, posteriormente al comunicarnos con Mary Orozco, secretaria del Ministro, la llamada fue derivada a Lorena Morales, encargada de Comunicación, quien no contestó la llamada. Luego, la secretaría dijo que la llamada sería devuelta lo antes posible; no ocurrió.