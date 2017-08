Tu signo del zodiaco revela lo que estás esperando de tu pareja

rez-art/iStock/Thinkstock

Ya sabemos que no tenemos que esperar nada del otro, ni tener expectativas. Pero si bien lo sabemos, a veces sin darnos cuenta estamos esperando algo de nuestra pareja: risas, cariño, inspiración… Y según parece nuestro signo del zodiaco nos revela qué es lo que queremos de nuestro amor.

Aries

Que te escuche ¡nada más!

Tauro

Que te apoye incondicionalmente es todo lo que deseas.

Géminis

Que te haga llorar… ¡de risa!

Cáncer

Que se preocupe por ti (y que lo demuestre).

Leo

Que te dé amor verdadero ¿había alguna duda?

Virgo

Que te muestre compromiso ante todo.

Libra

Que te escuche y comprenda ¿qué más pedir?

Escorpio

Que te inspire, eso es lo único que esperas.

Sagitario

Que se divierta junto a ti.

Capricornio

Que te acepte como es y no quiera cambiarte.

Acuario

Que no te deje ir tan fácilmente.

Piscis

Que te anime y aliente más allá de todo.

Soy de Libra y me sentí identificada porque me encanta que me escuche y me comprenda. ¿Tu signo también te reveló lo que esperas de tu pareja?