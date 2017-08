Una cena entre Robert Pattinson y Katy Perry desata los rumores

El actor está prometido con FKA Twigs desde 2015, pero declaraciones recientes ponen ese detalle en duda.

Robert Pattinson y Katy Perry son amigos desde hace años y rumores sobre una posible relación sentimental siempre han sido una constante de su amistad, pero las últimas semanas parecen apuntar hacia una dirección diferente.

El pasado sábado, ambos compartieron mesa con unos amigos en un lujoso restaurante de West Hollywood, según cuenta Radar Online. Comensales que estuvieron allí han confirmado a E! News que se sentaron juntos y flirtearon toda la noche: “[Perry] tenía la cabeza apoyada en su hombro y [Pattinson] tenía su brazo alrededor de ella en la mesa”.

Quien no estaba es FKA Twigs, la supuesta actual pareja de Pattinson y con la que está prometido desde 2015. En una entrevista con Howard Stern, el actor dijo hace dos semanas estar “más o menos” prometido con la cantante, aunque no está claro si lo dijo así por privacidad o porque quizá ya no están juntos. Pattinson siempre ha sido muy reservado con sus relaciones y su forma de hablar sobre ello encaja en el perfil bajo caracteriza al actor de Crepúsculo. Pero sumado el comentario al encuentro con Perry, quien desde meses está soltera tras acabar su relación con Orlando Bloom, sólo ha hecho que desatar los rumores del comienzo de algo nuevo.

FKA Twigs compartió una foto en Instagram la semana pasada en la que ya no lucía su anillo de compromiso. Y una fuente cercana a Pattinson ha dicho a E! News que “Rob ya se siente soltero. FKA y ella han estado separados y en tensión desde hace meses. Lo han intentado solucionar de verdad y queda poco para que la ruptura se haga pública”.

En cuanto al posible nuevo romance con la cantante de ‘Roar’, una fuente cercana a Perry ha asegurado que Pattinson y ella sólo son buenos amigos. “Robert todavía está prometido y Katy no está dispuesta a salir con alguien que está en una relación. No es su personalidad”.

Fuente: revistavanityfair.es