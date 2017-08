Venganza, un plato que en el Tipnis se sirve frío

José Luis Bolívar Aparicio*

A Gengis Kan no le antecede una muy buena fama y eso no es gratis, se la ganó merecidamente a base de crueles invasiones que fueron labrando su nombre en el continente asiático y así trascendió en el tiempo.

Pero no siempre fue así, ya teniendo un imperio en crecimiento y con varias conquistas a cuestas, era una norma en sus lides por ejemplo que los enemigos que se entregasen fueran respetados y que las poblaciones civiles no sufrieran daños a no ser que enfrenten y den batalla.

En determinado momento, el único frente que resistía a los mongoles era el de los Jin en el norte de China, de manera que Kan se dedicó al crecimiento económico de su ya vasto imperio.

A principios del siglo XIII el imperio de Corasmia (entre Uzbekistan, Irán, Afganistán y otros países de Asia central) era regido por el Shah Ala ad-Din Muhammad. El líder de los mongoles, vio la ventaja potencial de tener a este imperio como un socio comercial a través de la Ruta de la Seda (una serie de vías que eran usadas desde el siglo I y que unían Asia con Europa desde la China pasando por el subcontinente Indio llegando hasta las costas del mar Mediterráneo). Por eso envió una caravana de 500 hombres para entrevistarse con el Shah, y presentarle la idea de establecer nuevos vínculos comerciales oficiales. Sin embargo, Inalchuq, el gobernador de la ciudad de Otrar, atacó la caravana mongola, alegando que contenía espías y por lo tanto era una conspiración contra Corasmia.

Al enterarse y como era debido, tanto Kan como el Califa de Bagdad, exigieron una indemnización por semejante atropello y la liberación de los presos de su atacada comisión, pero el gobernador se negó a ello de forma intransigente.

Lejos de sulfurarse y tomar una medida drástica ante tal atropello el gran mongol no dio todo por perdido, tener a Corasmia como aliado comercial e incluso militar era una gran opción de manera que tratando de explicar más claramente la intención de la primera misión y de que todo se solucione por la vía diplomática, envió como emisarios ante el Shah a tres embajadores (dos mongoles y un musulmán) de forma que puedan presentar las verdaderas intenciones del emperador mongol.

Pero el regidor de Corasmia no tenía en sus planes negociar, detuvo a los embajadores y contrario a lo previsto, afeitó la cabeza de los mongoles (lo que significaba una humillación mayúscula) y decapitó a los tres enviando sus cabezas como un claro mensaje a Gengis Kan.

La paciencia del tártaro se acabó, la diplomacia y buenas intenciones caducaron y llegó el momento de actuar, lastimosamente esta vez sería con toda la furia que le asistía y sus órdenes fueron taxativas para su tropa. Corasmia debía desaparecer bajo la furia mongólica.

La invasión duró 3 años, desde 1219 hasta 1221 y su campaña fue el inicio de la conquista de Eurasia. La furia de los mongoles fue tal que arrasaron con toda Corasmia. No solo destacó su voracidad, las tácticas que emplearon sus hombres fueron despiadadas llegando al extremo de no dejar un solo hombre vivo por donde atravesaban.

Cuando atraparon a Inalchuq como castigo vertieron plata fundida por sus ojos y oídos hasta destrozar su cráneo y como no pudieron hacer lo mismo con el Shah (este huyó a una isla de su reino antes de que lo atrapen), la condena que le esperaba fue derivada a su ciudad de origen.

El mandato de Gengis Kan fue hacer desaparecer esta población de cualquier mapa y para que la venganza sea fructífera, llegaron incluso a desviar el río que atravesaba el mismo de manera que la sequedad y aridez dieron cuenta del territorio y como tal, hasta el día de hoy se ignora del mismo hasta su propio nombre.

Cuando se desea una venganza con tal vehemencia, no siempre se piensa en las consecuencias que traerá. Que vengarse es cavar dos tumbas, no es un dicho que analiza quien ansía la revancha con todo el corazón.

No cabe duda que los tres momentos más oscuros que le tocó sortear al gobierno de Evo Morales fueron el gasolinazo de diciembre de 2010, perder el referéndum del 21F, otro de sus óbices, pero el que seguro más fuerte golpeó sobre todo su retórica indigenista y pachamamista fue intervenir como lo hizo, la marcha de los indígenas del Tipnis la tarde del domingo 25 de septiembre de 2011.

La verborragia posterior con el millar de explicaciones, razones y disculpas de nada sirvieron, sostener la tesis de la ruptura de la cadena de mando, no nos mueve un pelo a quienes tenemos memoria y recordamos las primeras explicaciones del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien papel en mano, reafirmaba una y otra vez que la intervención policíaca tuvo lugar ante un “Requerimiento Fiscal” que luego por arte de magia desapareció de cualquier registro e investigación de los hechos, peor aún fue la confesión del Vicepresidente cuando sorna de por medio afirmaba a los medios que ellos ya sabían quién había dado la orden pero que iban a dejar a la justicia que investigue primero.

Las consecuencias aparte de destrozar uno de los cimientos con los que Morales llegó al poder, fue un apoyo generalizado y consecuente de la población boliviana a los pobladores de parque Isiboro Securé, que fue demostrado visible y tácitamente cuando la novena marcha atravesó la ciudad de La Paz con el regocijo popular de quienes saludaron su paso cansino pero emocionante.

El golpe social y moral fue tan duro y bajo para Evo Morales, que tuvo que ceder a contrapelo de todos sus principios y forma de ser, pero fiel a su estilo, hizo lo bueno con un sello perverso. En un acto de clara venganza aprobó la Ley de Intangibilidad del Tipnis, pero no con el afán que fue solicitada, que era simplemente evitar que la carretera cruce el corazón del parque, sino para que los indígenas no puedan hacer nada en su territorio y la pobreza los arrastre a pedir perdón por la osadía de enfrentarlo.

Morales sin embargo no deja nada al azar y mucho menos derrota sin desquite. Así como inventaron todo para pasarse por el gorro los resultados del 21F, de la misma manera, dejaron que pase el tiempo para encontrar el momento oportuno y volver a la carga con la mentada vía.

En un accionar 100% político que más parece suicidio, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa apura la Ley que elimina la intangibilidad del parque y cuya principal finalidad es la de dar carta blanca para que el proyecto de unir Cochabamba con el Beni a través del área protegida del TIPNIS se haga realidad.

La historia va a repetirse una vez más con todas sus connotaciones. Por un lado estarán los indígenas que no quieren ver vulnerado su hábitat, la oposición política sacando su tajada, las ONG’s ecologistas alentando sus argumentos y gran parte de la población que reclamará por una batalla ya ganada pero que por lo visto no había sido vencida.

Por el otro lado, el MAS en su conjunto que se encargará de denostar a cualquiera que se ponga al frente, insultando, ofendiendo y sacando a relucir pasados que todos conocemos tratando de justificar por todos los medios su decisión con argumentos que van a ir de los más refutables hasta los más burdos y seguramente terminará con la violencia a la que nos tienen acostumbrados.

Que Bolivia se prepare para un nuevo episodio de esta historia cuyo origen es un simple deseo de venganza.

*Es paceño, stronguista y liberal