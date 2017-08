“Vice”: No puede haber una sola madre soltera sin vivienda en Bolivia

Álvaro García Linera en la entrega de viviendas en Beni. Foto: Vicepresidencia.

La Paz, 5 de agosto (ANF).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este sábado que no pueden existir madres solteras sin una vivienda en ningún punto del país y por eso el Gobierno seguirá construyendo casas para esas mujeres que salen adelante solas junto a sus hijos.

“No entregamos viviendas a todos, se entrega al que más necesita y para mí, en primer lugar, las madres solteras son las que más sufren, son las que más maltrato reciben porque sus esposos, después de tener un bebé, se escapan, abandonan a sus hijos, y la madre alimenta, educa, enseña a su hijo, no sé cómo pero saca adelante a los hijos; (entonces) esa madre héroe, que levanta sola a su familia, tiene que tener su vivienda, no puede haber una sola madre soltera que no tenga vivienda en toda Bolivia, vamos a construir para las madres solteras”, dijo.

La autoridad hizo esas declaraciones durante el acto de entrega de 190 viviendas que beneficiarán a 777 habitantes del municipio de San Andrés, departamento de Beni. De las 190 viviendas, 12 son para madres solteras.

“Ojalá no hubiera madres solteras (porque) el varón debe quedarse, pero a veces hay algunos infelices que tienen la mente mal, son cobardes y al que huye no hay que darle nada, pero a la madre que se queda cuidando a los hijos, con tanto cariño, hay que darles todo, son nuestro tesoro, las más valientes y hay que cuidar a ellas”, apuntó.

/ELCA/

Fuente: noticiasfides.com