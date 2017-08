Vin Diesel anunció la gira de “Rápido y Furioso Live”

Mira de qué trata exactamente.

Este fin de semana, Vin Diesel anunció en Facebook Live una gira internacional de un show de acrobacias basado en la famosa franquicia donde él interpreta al protagonista Dom Toretto.

“Como ya saben, mi trabajo con Rápido y Furioso nunca termina, y estoy agradecido por ello debido a todos ustedes”, dijo, mientras usaba una camisa de mecánico con el nombre de su personaje en ella. “Así que ahora, estoy en Nueva York, créanlo o no, y estamos filmando algo que será muy moderno, algo que nadie ha hecho antes, que es un show en vivo, que será, creo que será el primer show en el O2 Arena en Londres que irá por todo el mundo y estamos realmente emocionados por eso. Pero será una forma de que ustedes vean la acción de primera mano”.

“Estoy en medio de la filmación ahora mismo”, agregó. “Es maravilloso cuantos estudios hay ahora en la ciudad de Nueva York”.

Parte del lanzamiento más reciente de Rápido y Furioso, The Fate of the Furios, la película Nº 8, tomó lugar en esta misma ciudad.

Un sitio web del nuevo tour de Fast & Furious Live ya está en funcionamiento.

“Usando la tecnología más avanzada y nuestros autos favoritos de la serie, Fast & Furious Live evocará de manera fiel los momentos más escandalosos de la amaba serie”, asegura el sitio web. “Recreando las calles de Los Ángeles, hasta diversas locaciones del globo, Fast & Furious Live te permitirá revivir la acción más extrema mientras nuestros conductores más precisos ejecutan acrobacias que aceleran el pulso, rodeados por un set con diseños inspirados en el éxito de la gran pantalla, con proyecciones digitales auténticas y obstáculos físicos modernos”.

“Tú corazón sentirá el calor de las llamas y las descargas de nitro, maravíllate con las increíbles acrobacias vehiculares y pregúntate, ‘¿Cómo hacen eso?’ mientras se desenvuelve escena tras escena con la tecnología más inmersiva nunca antes imaginada”, aseguran. “Dale un vistazo cercano a lo que amas de la explosiva saga en una experiencia en vivo que te hace parte de la familia de Rápido y Furioso de una forma nunca antes posible. Acción real. ¡Velocidad real! El tour global tomará el camino en enero de 2018″.

Fuente: eonline.com