Blooming pagará “entre hoy y mañana”

El presidente de la academia cruceña, Juan Jordán, aseguró que su directorio está en emergencia por la crítica situación. Los jugadores demandaron al club ante el Tribunal de Resolución y Disputas, por dos meses de deuda.

Se acerca una salida. El presidente de Blooming, Juan Jordán, aseguró a La Revista de Unitel que la institución celeste pagará la deuda que sostiene con los jugadores entre hoy jueves y mañana viernes. Los jugadores ingresaron la demanda en contra del club ante el Tribunal de Resolución y Disputas este miércoles, y se espera que en las próximas horas el club sea notificado.

Lo que hasta ayer no se podía mencionar, hoy Jordán lo dijo: “Blooming está consiguiendo el dinero para cancelar hoy día. Entre hoy día y mañana se va a pagar”, informó el máximo dirigente celeste. Además, recalcó que su directorio está en emergencia por la situación, ya que el problema llegó a una instancia que no se esperaba.

Los futbolistas están a la expectativa del informe del tribunal para no presentarse a entrenar ni a los partidos oficiales, ya que así lo determina la justicia deportiva. “Ellos (los jugadores) están en su derecho de presentar la demanda, pero creo que no es la forma porque nosotros nos hemos acercado, si bien ellos dicen que no nos hemos acercado, claro que nos hemos acercado”, recalcó.

Jordán indicó que “es el mejor Blooming en los últimos seis años en la parte económica, y el mejor Blooming, en los últimos tiempos, en la parte futbolística”, a pesar de la deuda que sostienen con sus jugadores de dos meses y, en cinco días, se cumplen tres. “Se ha demostrado dónde se desfasó el presupuesto, que fueron con los 170.000 dólares, que tuvimos que pagar por el concepto de un sueldo que no se pensaba”, concluyó.

