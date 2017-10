Cadete militar acusado de matar a Vetty evitó declarar y cambió de abogado

Ocurrió el pasado 30 de septiembre. Se presume que la muchacha fue lanzada por un cadete del Colegio Militar desde el puente de Las Américas de La Paz.

La Paz, 25 de octubre (Urgentebo) .- Ricardo Maldonado el ex abogado del cadete acusado de lanzar a Vetty desde un puente informó que la familia decidió tomar otro abogado, en el momento que Elvis O. no se presentó a declarar el pasado viernes 20 de octubre.

Explicó que se hizo todas las gestiones para ser presentadas a la fiscalía al igual que las pruebas necesarias, pero al momento de que su defendido se presente a declarar, no lo hizo.

“Lo que yo hice fue hacer todas las gestiones hemos presentado todo a la fiscalía las pruebas necesarias, pero el día en que debía declarar Elvis, cuando yo he solicitado su declaración, no se presentó y es en ese momento que la familia decide contratar otro abogado y me dejan afuera del caso”.

“El enamorado de esta señorita es un cadete del Colegio Militar de tercer año, quien se entera a través de una llamada de una amiga de la fallecida, que estaría compartiendo con sus amigas en una discoteca Dubay en la calle Loayza. Entonces, bajo ese contexto, el cadete que estaba de servicio y que no podía salir, lo hace sin autorización del Colegio Militar y va a la discoteca para insultar, agredir e increpar a Vetty”, manifestó en pasada entrevista Campero.