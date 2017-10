Cate Blanchett: “A las mujeres nos gusta vernos sexis, eso no significa que queramos sexo”

La actriz recibe el premio Icono de estilo y arremete contra el machismo y alienta a que las mujeres vistan como quieran

“¿Hasta cuándo las actrices tendremos que soportar preguntas sexistas y frívolas sobre la alfombra roja?” Esta pregunta se la plantearon algunas estrellas de Hollywood, entre ellas, la oscarizada actriz Cate Blanchett hace un par de años, y se alzaron en la campaña #AskHerMore en la que pedían que le preguntaran otro tipo de cosas más allá de su estilismo. Esta fue una de las primeras luchas, en la última década, en contra del machismo en la millonaria y poderosa industria del cine. Más tarde vino la reivindicación por la igualdad salarial abanderada por Jennifer Lawrence. Ahora el mundo pone los ojos en lo que siempre fue un secreto a voces: el abuso de poder de los grandes productores sobre las jóvenes actrices. El caso de Harvey Weinstein es más que un caso de acoso, amedrentamiento, atosigamiento contra las mujeres. Esta bomba, lanzada hace unas semanas por The New York Times, ha puesto sobre la mesa un problema que aqueja a millones de mujeres en el mundo: el de la cultura del machismo y del abuso de poder.

Hace mucho tiempo que la industria del entretenimiento no temblaba ante un escándalo de esta magnitud. Y si primero fueron ocho las valientes mujeres que denunciaron a Weinstein poco a poco se han ido sumando más. Otras aunque no sufrieron ningún tipo de amedrentamiento se unieron para apoyar a sus colegas. Y la última en defender la libertad de las mujeres ha sido Blanchett. La ganadora de un Oscar por El aviador y Blue Jazmin se subió al escenario para recibir el premio Icono de estilo que le otorgó la revista Instyle. La actriz, de 48 años, aprovechó su discurso para hablar del sexismo y de paso dejar claro qué es lo que para ella significa ser un icono de estilo.

“Para mí, los verdaderos iconos de estilo son esas mujeres que siempre han sido ellas mismas sin pedir perdón, a quienes su aspecto físico y estético está integrado en lo que son. Mujeres que saben que su imagen no es lo que ellas son en realidad, sino solo una extensión de ellas mismas, se trata de que las mujeres se sientan libres de vestir lo que quieran cuando quieren y como quieran”, afirmó.

Pero sus palabras cobraron aún más fuerzas (además de ser aplaudidas) cuando sin pelos en la lengua defendió la libertad para vestirse como se les dé la gana y que eso no signifique salir con miedo o exponer su integridad física y moral como mujeres. “A las mujeres nos gusta vernos sexis, eso no significa que queramos sexo”. Más claro, imposible. Pero por si no había quedado claro puso un ejemplo. “Nadie le dice a Steve Bannon [exconsejero de Donald Trump]: ‘oye pareces una bolsa de basura. ¿Quieres que te lancé a la calle?’. Pero los comentarios que se dicen acerca de lo que las mujeres visten en las alfombras rojas… ya saben a qué me refiero”, espetó. Y terminó su intervención con un mensaje alentando a todas ser a ellas mismas. “Solo os quiero decir, ¡vamos chicas! Rompedlo de par en par. Sois extraordinarias”. La ovación no se hizo esperar.

La intérprete está a punto de estrenar Thor: Ragnarok, en el que interpreta a la primera villana de las películas de Marvel.

Fuente: elpais.com