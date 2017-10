Chile acepta actualizar sus procedimientos portuarios con presencia de la Cepal

El responsable de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), David Sánchez, dijo que hasta tanto no estén las cosas totalmente claras no se hablará de nuevas tarifas.

David Sánchez, gerente de la Empresa Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB). Foto: @ASPBolivia

Bolivia logró que Chile asuma el compromiso de trabajar junto con la Comisión Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) en la actualización de “todos sus procedimientos” portuarios para lograr una salida al conflicto por tarifas. Hasta tanto no se dejen “las cosas claras”, el Gobierno no hablará de incremento de costos.

La información la proporcionó el responsable de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), David Sánchez, quien explicó que los administradores portuarios chilenos tienen interés en hablar sobre la instalación de un extrapuerto en la Valle de Lluta, que a criterio boliviano derivará en un ajuste tarifario que subirá los costos de operación.

En junio de 2016, las autoridades nacionales denunciaron un incremento unilateral de hasta más de 10% en los costos de operación en los puertos chilenos para la carga boliviana. Ese hecho fue rechazado con el criterio de que vulnera el Tratado de 1904, que garantiza el libre tránsito boliviano; por ello se demandó su anulación y se comunicó que no se pagará ese incremento.

Desde entonces plantearon la presencia de la Cepal en este tema, que activó una serie de protestas en el Gobierno y los exportadores. Del total de carga que mueven los puertos chilenos, más del 80% son bolivianas, ya sea de importación o de exportación.

“Tenemos ya una nota oficial de cancillería boliviana que recibe de la chilena, (en sentido de) que va a trabajar una actualización de todos sus procedimientos, eso se llama un manual operativo, con la participación de la Cepal”, informó en una entrevista con la estatal Patria Nueva respecto a la situación en esos puertos.

Una reunión de las delegaciones de ambos países acordó “solicitar el apoyo de la Cepal para la determinación de criterios a tomar en cuenta en la elaboración de las tarifas de los servicios que el puerto le presta a la carga boliviana”, publicó el portal de la ASP-B.

Una comisión boliviana, encabezada por el entonces canciller David Choquehuanca, realizó una inspección en julio de 2016 a los puertos chilenos, donde constató abusos a los choferes, subida de costos y discrecionalidad en el manejo de la carga nacional. Ese hecho derivó en que La Moneda restituya los visados para autoridad bolivianas.

La oficialización de la actualización de procedimientos se da cuando La Paz agiliza los trámites con Perú para operativizar la migración de la carga a puertos peruanos como Ilo. En los últimos días, en Lima, autoridades de ambos países sostuvieron una reunión para potenciar el acuerdo firmado entre las empresas portuarias públicas.

Sánchez informó que Santiago puso en la mesa del debate lo que llaman el ajuste tarifario, que para Bolivia es un incremento.

“Ellos no quieren decir incremento, ellos hablan de ajuste y nosotros hemos planteado que mientras no estén las cosas totalmente claras no podríamos hablar nada de tarifas, así está la situación en Chile”, dijo.

La relación entre ambos países es tensa debido a que llevaron a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus temas pendientes, mar y Silala.

En caso portuario, el comerio boliviano incrementó en 810% y actualmente se mueven más de 3 millones de toneladas. (25/10/2017)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz