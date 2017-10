“El método de cálculo del doble aguinaldo tiene que ser replanteado”

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Con la llegada de fin de año, vuelve el debate del doble aguinaldo, beneficio laboral esperado por los trabajadores asalariados y rechazado por el sector empresarial.

Esta semana, el presidente Evo Morales puso en duda el pago de este beneficio este año, debido a que el índice anual de crecimiento económico, que se conocerá oficialmente hasta fin de mes, podría estar por debajo del 4.5 por ciento , principalmente por la caída del precio internacional de gas natural.

En esta entrevista, Ronald Nostas Ardaya, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ratifica que su sector se opone a ese beneficio para los trabajadores, por sus efectos “lapidarios” para la inversión privada.

PREGUNTA: Los trabajadores mantienen la esperanza de que el segundo aguinaldo se vuelva a pagar este año. ¿Cuál es la posición de la CEPB?

RONALD NOSTAS: Hemos sido claros desde un principio. Creemos que no se debe especular sobre ese tema, porque afecta mucho a la sociedad boliviana en su conjunto.

Hemos escuchado las declaraciones del presidente Morales en las que expresó preocupación sobre el crecimiento de la economía y el posible no pago del doble aguinaldo. Creemos que esa preocupación tiene mucha razón de ser porque las cifras no han acompañado el crecimiento del país como para permitir ese pago.

Hay que esperar con prudencia el informe final del INE. Los indicadores de junio 2016 a junio 2017, que permiten definir si se paga o no el doble aguinaldo, deben mostrar claramente cuál ha sido el crecimiento del país.

De todas maneras, nosotros tenemos una posición, siempre hemos estado opuestos a esa medida y nos mantenemos en eso. Pensamos que es mucho más el perjuicio que el beneficio que genera el doble aguinaldo al país; mil millones de dólares nos ha costado a los empresarios del país los tres años de pago, y eso claramente ha afectado las inversiones.

Varios sectores se han visto en riesgo, han tenido que pagar créditos y buscar otras opciones para cumplir con esa obligación que impone la ley.

Eso ha afectado también en el crecimiento de sus empresas, en las inversiones internas, el mantenimiento y las inversiones en nuevos procesos productivos. Todo eso, en suma, afecta a lo que es la generación de empleo.

P.: Para los trabajadores, el doble aguinaldo es un beneficio importante…

R. N.: No se olvide que los que reciben el doble aguinaldo (trabajadores asalariados) no llegan a más de un 17 o 18 por ciento de la población, el resto tiene que asumir las consecuencias de lo que este beneficio implica. Está bien, entendemos que el mercado interno se fortalece porque ingresa y se mueve dinero, pero el sacrificio es mayor al beneficio que se puede obtener.

El doble aguinaldo es una medida que tiene que ser reflexionada y meditada en su verdadero contexto y tenemos que hacer una evaluación y valoración que permita replantearlo.

P.: El Gobierno sostiene que hay sectores empresariales que tienen destacable crecimiento y que pueden sostener el doble aguinaldo. ¿No es así?

R.N.: El mecanismo de cálculo para el doble aguinaldo no es el adecuado. Es cierto que hay sectores muy grandes que jalan a la economía, pero hay otros que no tienen el mismo crecimiento, y no llegan ni siquiera a un 1 por ciento de crecimiento.

Hay regiones que no pueden sostener un pago del doble aguinaldo y sus empresarios tampoco, es el caso de Tarija, Potosí y Oruro, que tienen una economía muy deprimida y dependiente de los recursos extractivos y que no tienen otra forma de generar ingreso. En Tarija, que depende de los hidrocarburos, la situación es altamente crítica.

El método de cálculo del doble aguinaldo tiene que ser replanteado. El que pueda pagar que pague y el que no pueda hacerlo no puede ser obligado a pagar. No puede jalar un sector a 10 que no han crecido ni el mínimo. El efecto es lapidario para esos sectores, nos vamos hundiendo cada vez más, con un efecto multiplicador negativo para el país.

P.: En esta situación, con factores adversos para el crecimiento nacional como el bajo precio del petróleo, ¿qué es lo que se debe hacer para impulsar a la economía nacional?

R. N.: Todos los sectores tenemos que unirnos, Estado y sector privado, que somos lo que tenemos más incidencia para poder sostener el crecimiento del país en niveles que sean óptimos, seguir liderando el crecimiento en Latinoamérica y obviamente lograr niveles de crecimiento que nos permitan, en primera instancia, dar sostenibilidad al empleo, y en segundo lugar, no menos importante, impulsar la generación de nuevos empleos.

No debemos olvidar que son alrededor de 200 mil bolivianos los que se incluyen a la masa laboral anualmente.

P.: ¿Se están creando nuevos empleos?, ¿hay las condiciones?

R. N.: Tenemos que generar condiciones para que eso suceda. Tenemos todavía problemas en el mercado, por ejemplo el contrabando y la informalidad siguen siendo un problema creciente y eso afecta obviamente al crecimiento del mercado interno.

El mercado interno crece, sí, pero, ¿a quién beneficia?, al contrabando, a las empresas informales y a las empresas extranjeras, porque la importación también crece. Con todo eso, la producción nacional no tiene oportunidades reales.

Entonces, en este momento, el enfoque de todos debe ser unirnos y darle sostenibilidad al empleo, al crecimiento del país y obviamente generar nuevas condiciones y nuevas oportunidades para las empresas, empleo y una serie de factores que deben considerarse como parte del bienestar de los bolivianos y las bolivianas.

P.: Han tenido varias reuniones con el Gobierno. ¿Hay acuerdos?

R.N.: Hay algunos temas en los que hemos avanzado muchísimo, como el tributario que hay que destacarlo. Realmente hay una predisposición del ministro de Economía, Mario Guillén, del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales y del Viceministro de Política Tributaria, que definitivamente han visto que es absolutamente necesario llegar a acuerdos en todo lo que se refiere a ese tema. En eso ya tenemos resoluciones concretas.

Pero hay otras áreas en las que no hemos avanzado y eso nos preocupa un poco porque creo que el país necesita que se tomen ciertas medidas y que el momento económico se replantee hacia dar mayor apoyo al sector económico productivo del país.

Los temas pendientes son mucho. De las seis mesas del año pasado han salido alrededor de 80 temas y todavía estamos esperando que se siga avanzando.

4.5 por ciento Indicador requerido

En 2013, el Gobierno instituyó el pago del doble aguinaldo denominado “Esfuerzo por Bolivia”, siempre y cuando el crecimiento anual de la economía nacional supere el 4.5 por ciento .

El beneficio fue pagado los años 2023, 2014 y 2015. En 2016 no se efectuó porque no se alcanzó el crecimiento requerido.

