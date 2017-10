Encuesta: las nueve ciudades capitales rechazan una posible repostulación de Evo Morales

El presidente Evo Morales, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. | Foto archivo | ABI

Los Tiempos Digital

El 68 por ciento de los pobladores de las ciudades capitales de Bolivia, incluyendo El Alto, no están de acuerdo con que Evo Morales vuelva a habilitarse como candidato a presidente en las elecciones del año 2019.

Estos los revela la encuesta de la empresa Ipsos para la televisora RTP, en el que muestra que solo el 30 por ciento está de acuerdo con la repostulación, mientras que el 2 por ciento no sabe o no responde.

La ciudad que registró un porcentaje mayor de rechazo fue Potosí con un 84 por ciento ante esta posibilidad, un 13 por ciento de apoyo y 3 por ciento que no saben o no responden. Asimismo, la ciudad de Tarija manifestó un fuerte porcentaje de rechazo.

Encuesta de Potosí y Tarija. Ipsos – RTP

En cuanto a las ciudades del eje central de Bolivia, en La Paz el 67 por ciento rechaza la reelección, el 32 por ciento la aprueba y el 1 por ciento no sabe o no responde. En Santa Cruz existe un 75 por ciento de rechazo, 22 de aprobación y 3 que no saben o no responden.

En el caso de Cochabamba, el 71 por ciento no está de acuerdo con esta posibilidad, el 26 por ciento respalda esta opción y un 3 por ciento no sabe o no responde.

Resultados de las encuestas de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Ipsos – RTP

De las ciudades principales del país, la única urbe en la que se registró una percepción positiva sobre una habilitación de Evo Morales fue El Alto, pero con un margen pequeño, ya que el 52 por ciento mostró una opinión favorable, 46 por ciento de rechazo y un 2 por ciento no sabe o no responde.

Resultados de las encuestas de las ciudades de La Paz y El Alto. Ipsos – RTP

En el resto de las ciudades

Sucre, rechaza esta posibilidad con el 73 por ciento y un 27 por ciento la aprueba.

Oruro con un 67 por ciento rechaza esta posibilidad, 30 por ciento la aprueba y 3 por ciento no sabe o no responde.

En Trinidad hay un 66 por ciento de rechazo, 27 por ciento de aprobación y 7 por ciento que no sabe o no responde.

Finalmente en Cobija el 53 por ciento manifestó su rechazo y el 47 por ciento su conformidad.

Ficha técnica La encuesta censó a mil hombres y mujeres de entre 18 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos de Bolivia. Tipo de muestra: muestreo probabilístico. Metodología: entrevistas cara a cara en hogares. Ámbito geográfico: nacional, 10 ciudades capitales, 6 localidades urbanas y 14 localidades rurales. Margen de error: +-3,1 por ciento. Nivel de confianza del 95 por ciento. Se realizó del 1 al 10 de octubre de 2017