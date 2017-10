Ernesto Ferrante: “Para nosotros ha sido un desafío hacer humor con las nuevas leyes”

Silvana Vincenti

Varios le atribuyen cuna cochala, pero nació en Santa Cruz, hace 61 años. Su madre se separó de su padre y se marchó a la Llajta, cuando él tenía cinco años y el divorcio era una mala palabra.

En vacaciones escolares, Ernesto Ferrante Landívar llegaba a la capital cruceña a visitar a su padre, que vivía en una pensión donde se instalaban todos los jugadores de Oriente Petrolero, lo que explica su devoción por este equipo, esa misma que lo ha empujado a colgarse de la malla para gritar algunas palabritas nada dulces a los árbitros.

En cada venida, su acento colla hacía que le lluevan lapos, y a su regreso a ‘Cocha’, ya con habla camba, también le ‘surtía’ por allá. Por eso se autodenomina una de las primeras víctimas del bullying físico.

Desde chico era ‘divertidor de gente’, por eso llegó a la dirección de su colegio, convocado por un profe: “Tiene que ser más serio porque así no llegará nunca a ser alguien en la vida; qué hace de payaso”, lo espetó, y le ‘peló’ en sus predicciones.

Desde hace más de 30 años, Ernesto es socio de Chaplin Show, junto a Hugo Daza, su hermano de la vida, y de Adolfo Mier.

¿Da para ser platudo el humor?

En Bolivia no lo creo, pero en otros lugares del mundo sí, como en Argentina, he ido a funciones de la calle Corrientes donde la rompen, y hay obras que no llegan ni a nuestros talones, y no es por falta de modestia.

Son muchos años en el humor ¿No ha llegado a sentirse el payaso del pueblo?

No, al contrario. Tengo un concepto muy diferente del payaso y es bueno tocarlo porque a mí no me ofende que me llamen así. No soy payaso porque mi trabajo sigue una estructura humorística diferente. A veces utilizamos el término payaso en sentido peyorativo y a mí me parece muy respetable porque trabaja con algo tan difícil que es hacer reír y en condiciones muy precarias. Me dignifica que me llamen payaso.

¿Llega el momento en que no se enciende la chispa?

Me pasa a veces, cuando hay que venir el domingo, pero una vez que llego aquí, se pasa.

¿Se ha puesto un plazo en las tablas?

El día en que yo no sienta nervios al entrar, porque siempre hay eso, lo voy a dejar, es como adrenalina. Todavía he visto que tengo algunas cosas más que hacer, como el desafío de hacer Ferranteando 2.

¿Qué ha perdido?

He llegado tarde a matrimonios y cumpleaños desde hace tantos años. Aprendí a perderme todo, pero eso es un precio muy pequeño en relación a la ganancia. Para mí, hacer reír es lo mejor.

¿Alguna vez ha subido triste al escenario?

Sí, la cotidianidad de la vida no siempre es linda. Yo tengo hace muchísimo tiempo migraña, unas crisis malditas, y así he subido. Espero que nunca se hubiera notado.

Las leyes contra la discriminación y de género ¿han cambiado el sentido del humor?

Más que el sentido del humor, han cambiado los temas porque ha sido para nosotros un desafío hacer humor sin eso y creo que lo hemos logrado. La parte humorística, sobre todo, ha estado volcada a la cotidianidad.

¿Andan más sensibles?

Hay más susceptibilidad en el tema, felizmente acá no se ha sentido, si bien nosotros hemos tratado, pero hay números como de los benianos, es que ellos son así, qué le vamos a hacer. De que hay susceptibilidad, la hay.

Ha disminuido el uso de modismos cambas en los shows porque la gente no los entiende ¿Se han ido perdiendo?

Yo diría que, más que desconocer, se trata de que hay un criterio distinto. El cruceño de ahora habla de otra forma, conoce otros términos, le gusta otra música, y de ahí no pasa. Su vida está centrada en cosas de juventud, tiene su identidad de cruceño distinta. La migración ha hecho que Santa Cruz crezca tanto que el cruceño de ahora es muy distinto, y no es que sea malo.

¿A qué políticos ha interpretado?

A Percy, a Goni, deben ser como 650 personajes en estos 36 años de humor.

¿Alguno que no logró sacar?

Hubo un alcalde, entre Percy y Percy, que no pude sacar (risas), no tenía de donde agarrarme.

¿Influye eso para lograr un personaje?

Claro que sí. A veces hay los que se sacan rapidísimo. Me dijeron vas a hacer Donald Trump, y salió muy bien. Algunos chistes hacen reír a costa de los políticos

¿Los han molestado por eso?

No, porque la mayoría de los que hemos tocado son gente inteligente, y la gente inteligente sabe que eso es publicidad.

¿Seguro que no hubo problemas?

Bueno sí hubo cosas, como mandarnos a la Intendencia o a Impuestos.

Como figura pública ¿Lo quieren más que a su hijo?

Depende, es un tema de generaciones, más que de querer, creo que se trata de conocer. Hay una generación que me conoce y tiene cierto aprecio por lo que hago, pero en otro caso hay generaciones que son más hinchas de Bruno, es un proceso natural.

Dicen que usted es fan del Camba Chuturubí.

Soy por varios motivos, uno de ellos, el más importante, es que es muy difícil salir de la sombra del padre famoso. Desde chico, Bruno tuvo una característica que yo le admiro, es de los pocos actores que conozco que crea a los personajes, los trabaja, los estudia y los caracteriza; eso no es muy común. Sobre todo soy su fan porque con esa barrera tan grande, el apellido, antes era el hijo de Ferrante y ahora yo soy el papá del Chuturubí.

El humor no es fácil ¿Cuesta encontrar nuevos talentos? No, pero creo que la combinación es lo difícil. Dice la gente: “El artista se hace o nace”, y en realidad es una combinación, porque uno puede tener el don y termina siendo un buen ingeniero, cuando pudo ser un muy buen humorista. Y al final tampoco tiene el apoyo familiar. Recuerdo que me gustaba mucho la música, ahora solo canto en karaoke porque mi señora me obliga, ella canta muy bien. Esa es la materia pendiente que tengo, yo fui a pasar clases de guitarra, compré la guitarra, y la profesora no sabía enseñar a zurdos.

¿Hay sequía mental y creativa en las cabezas de siempre?

Creo que es un proceso natural que los que vienen por detrás vayan empujando a los actores viejos. Al comienzo, Adolfo era el guionista, pero con el transcurrir del tiempo, los benianos hacen su guion, el Chuturubí hace su guion, etc., lo hacemos entre todos. Un mes después de estrenar, nos juntamos en lo que llamamos ‘reunión de cráneos’, hay un trabajo mucho más participativo.

¿Se nota cuando Ernesto no está en el show?

Estoy seguro de que en Chaplin a nadie se le da preferencia, aquí hay que sacarse la crema para hacer los personajes. Le dan a uno el personaje al que uno explote mejor sus características.

¿Alguna vez se autocensuró?

Sí, muchas veces, debido a la respuesta del público, cuando hay cosas que veo que no llegan.

Después de muchos años ¿no se cree dueño del show?

Para nada, el que se cree dueño del mundo se cae rápido porque todo es dinámico. Detrás de ti hay cuatro y con muchas más ideas.

¿Se identifica más con algún personaje?

No, pero el borrachito tiene 35 años y veo que le gusta a la gente, como Percy.

¿En qué se parece Ernesto al borrachito?

Algunas cosas he sacado de Ernesto para el personaje, ese ‘divertidor’ de amigos que comenté me llevó a identificar las cosas que a la gente le gustan. El personaje ayuda mucho a eso porque el borracho de por sí no es gracioso, más bien es pesado, plomo; entonces hay que sacarle esa parte grotesca.

¿Ernesto era borrachito?

Como cualquier joven. En la juventud quién no ha bebido, pero no como para ser alcohólico.

¿Su personaje no hace apología de la borrachera?

Tengo mucho cuidado con que por ejemplo… a veces se me van los chistes machistas, que si bien hacen reír, es fácil, con menos esfuerzo, pero no hago una apología del trago porque no digo que para alegrarse hay que beber.

¿Hay rivalidades en el elenco?¿Cómo las resuelven?

Sí. Hay una estructura, por eso hay un director, él maneja eso. El elenco femenino es más competitivo que el masculino.

¿Son más complicadas las mujeres?

Mucho más.

¿Ha sido acosado?

Esteeee… un poco.

¿Sucumbió?

Esteee… (evasivo) sí, el humor es muy interesante, es muy lindo y da muchas posibilidades (risas).

Se casó por segunda vez ¿Qué tal el matrimonio en la madurez?

Hace cinco años, ha sido la locura más grande de mi vida, lo más lindo. Es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Dicen que hay que aprovechar porque el amor de la tercera edad es el último (risas). Espero que sea para toda la vida.

¿Se acaba el amor?

Son ciclos, cada persona y cada relación son diferentes. Soy respetuosísimo, nunca me meto a opinar porque cada relación de pareja es un mundo y uno nunca sabe lo que pasa adentro; cada uno tiene una verdad, entonces emitir un juicio me parece hasta ocioso. Llegó un momento en que la relación con la mamá de mis hijos se acabó.

¿Hoy tiene buena relación con su exesposa?

La necesaria.

Fuente: sociales.com.bo