Esto cobrarán las Kardashian por la renovación de su reality hasta 2020

Como manager del clan, Kris Jenner sale muy beneficiada por el nuevo contrato

En uno de los acuerdos más relevantes del año en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, las Kardashian han renovado su contrato con la cadena E! para seguir produciendo Keeping Up With The Kardashians al menos hasta 2019. Y sí, es tan rentable para el clan como cabría esperar.

Pero pese a que los nombres más seguidos sean los de Kim Kardashian o Kylie Jenner, lo cierto es que es la matriarca Kris Jenner la que de verdad sale bien parada de las negociaciones. Según TMZ, Kris se llevaría 15 millones de dólares del total por ser la manager de sus cinco hijas, cifra a la que habría que sumar parte de su pastel correspondiente por ser productora ejecutiva y protagonista del reality. Kris siempre ha sido la que más cuota ha sacado de las diferentes renovaciones. En 2015, por ejemplo, Kris habría recibido 20 millones por los 15 de Kim, según contaba entonces The Mirror.

Donde hay más disputas entre los medios estadounidenses es en confirmar cuánto va a pagar el canal E! por las temporadas del reality que van a producir de aquí a 2020. TMZ y The Blast dicen que las Kardashian renovarán hasta 2019 por 150 millones, lo que sería un 50 por ciento más que en la última renovación negociada en 2015 —aunque ya entonces se dijo que los números filtrados eran muy exagerados. Mientras tanto, en The Hollywood Reporter y Variety apuntan que la cifra correcta ronda los 100 millones de dólares y que el contrato pactado llegaría hasta 2020. Esa corrección reduciría las ganancias de Kris a los 10 millones de dólares por ser manager más el extra que se lleve por sus otras labores en la producción.

Keeeping Up With The Kardashians tuvo su décimo aniversario hace apenas unas semanas y en el horizonte asoma el estreno de su episodio número 200, que se emitirá el próximo 29 de octubre. Con embarazos por confirmar y nuevos millones de billetes con los que celebrar, la vida de las Kardashian hasta 2020 parece más ilusionante que nunca.

Fuente: revistavanityfair.es