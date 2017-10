Florentino Pérez no piensa en el fichaje de Kane

Florentino Pérez dio una entrevista a la Cadena COPE luego de la entrega de los premios ‘The Best FIFA Football Awards 2017’ en la que se refirió al posible fichaje de Harry Kane por parte del conjunto ‘Merengue’. ‘No se me ha pasado por la cabeza fichar a Kane. Estamos encantados con Benzema y con todo el equipo. No pregunté por el precio, si le pregunto por el precio me dicen que 250 millones’, afirmó el presidente blanco.

Además, aseguró que las próximas operaciones del Real Madrid serán costosas y bromeó acerca de la relación que tiene con el presidente del Tottenham. ‘Los equipos siempre van al tope. Nos hemos hecho amigos después de las operaciones de Modric y Bale, siempre me da la enhorabuena cuando ganamos una Champions, pero me recuerda que lo hacemos con sus jugadores’, sentenció Florentino Pérez en la entrevista concedida al ‘El partidazo’ de la Cadena COPE..

Fuente: Pasión Fútbol