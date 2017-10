La foto viral de Lionel Messi y su doble iraní

Fue durante el encuentro entre Barcelona y Málaga.

Lionel Messi y su doble iraní. (Instagram)

Mientras Reza Parastesh le reza en iraní a Lionel Messi para que no se afeite la barba, el argentino y su doble se volvieron virales por una foto en el último partido del Barcelona frente a Málaga.

La misma muestra a Leo en un primer plano borroso y de fondo al iraní sacándole una foto, en lo que genera una rara imagen. El iraní saltó a la fama por su gran parecido físico con el mejor jugador del mundo y que pudo conocer el Camp Nou gracias a un acuerdo de colaboración con la agencia de viajes española online Destinia.

En la previa, la verdadera Pulga esquivó (o realmente no lo vio) a Parastesh en la entrada al Camp Nou cuando este lo esperaba para generar un encuentro. En el diario español El Mundo, el iraní dijo que “a la tercera entrevista internacional me di cuenta de que mi futuro estaba ligado al de él”.

Según contó, en Teherán no puede ni salir a la calle: “Perdí mi intimidad pero no me importa porque también siento que puedo ilusionar a mucha gente; y eso me hace muy feliz”. Pero aclaró: “Aunque pueda parecer difícil de entender“. Y sí… un poco sí.

