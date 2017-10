¡Nico Rosberg aspira a volver a Fórmula 1!

El vigente campeón de la Fórmula 1 se retiró para esta temporada, pero podría regresar.

Nico Rosberg sorprendió al mundo del automovilismo cuando anunció su retiro de la Fórmula 1 menos de una semana después de haber conseguido el campeonato de 2016, pero el alemán está extrañando tanto esto que podría volver a la máxima categoría.

“Cuando tenía seis años mi sueño estaba muy claro: ser campeón mundial de Fórmula 1. Eso es lo que perseguí todo el tiempo y es una misión cumplida para mí, lo he hecho. Es un sueño hecho realidad y ahora hay otras cosas, con la familia primero”, afirmó el alemán sobre su razón de dejar los monoplazas, en la gala de la FIA.

Uno de los que no lo extraña en la Fórmula 1 es su compañero de box por tres temporadas: Lewis Hamilton, quien destacó la incorporación del finés Valtteri Bottas.

“(Bottas) no me ha hecho las cosas más fáciles, pero ha hecho que el ambiente de trabajo sea mejor. Cuando sustituyes un negativo con un positivo… es como tener un fusible fundido en un circuito eléctrico. Cuando sustituyes ese fusible, todo vuelve a funcionar”, dijo Hamilton al diario The Sun.

Amazing!!!! Congratulations to the whole team ?????? https://t.co/NQ330KipL6 — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 22 de octubre de 2017

Pero el exMercedes abrió la puerta a su regreso, lejos de los manubrios del monoplaza.

“Está claro que sí, que busco todas las opciones en el deporte motor. Es mi pasión, en especial la F1. Por eso comenté la carrera en Japón para televisión. A su vez, es un desafío ser mánager de Robert Kubica, y le ayudo en todo lo que puedo para que regrese”, comentó Rosberg a Speedweek.

Fuente: foxsports.com.ar