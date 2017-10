Novia de Pari confiesa que recibía pensión, viajes aéreos en BoA y hospedajes de lujo

Según documentos a los que accedió ANF, la novia de Pari recibía dinero de él para pagar el instituto de su hermana con discapacidad, comprar ropa, entre otros.

Luciana Regina Cagnola novia Juan Franz Pari Mamani.

La Paz, 26 de octubre (ANF).- Luciana Regina Cagnola confesó que su novio Juan Franz Pari Mamani, ambos detenidos por el desfalco millonario al Banco Unión, le pasaba una pensión mensual, viajaban generalmente en la aerolínea BoA y se hospedaban en hoteles de lujo en La Paz y en Santa Cruz, conjuntamente con otros amigos.

“Él me daba dinero y me ayudaba de manera mensual con la suma de Bs 5 mil a Bs 6 mil para el pago del instituto de mi hermana con discapacidad, a mí me compraba ropa, un anillo de compromiso”, señaló Luciana Regina Cagnola, según documentos a los que accedió ANF.

Contó que en octubre de 2016 se conoció con Pari y se hicieron novios. Éste aparentaba no tener recursos ni tenia vehículos propios, solo sabía que trabajaba en el Banco Unión.

Relató que visitó en una ocasión a Pari en ese municipio.“Lo visité una vez en el Banco Unión cuando trabajaba en Batallas, le lleve comida”, señaló.

Acotó que posteriormente Pari le fue regalando muchas prendas de valor, gastaba siempre en efectivo, y solo en un día en el centro comercial destinaba $us 2 mil en compras.

Cagnola mencionó que su novio le decía que le iba muy bien en los negocios, por ello de pronto apareció con dos vehículos de lujo: un Mercedes Benz de color rojo y un Camaro de color gris. Luego a ella le compró un auto lujoso Mazda CX3 color blanco.

Además Cagnola reveló que las reuniones que tenía con Pari y los amigos de él, las hacían en hoteles de lujo y se trasladaban de La Paz a Santa Cruz y viceversa, en líneas aéreas, específicamente en BoA.

“Frecuentamos (con sus amigos) alguna vez al hotel Statum en Santa Cruz, se alojaba en el Camino Real, desconozco quién pagaba los pasajes en avión (…) Mayormente los vuelos eran en BoA”, manifestó, según se lee en el documento.

La mujer indicó que ella cuenta con negocios propios como su empresa Regina Provisions con la cual se dedicaba a hacer reventas con IMCRUZ, cotizando repuestos para motorizados.

Cagnola actualmente está recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por estar implicada en el desfalco de Bs 37,6 millones al Banco Unión.