Rescatan a dos bolivianas obligadas a prostituirse en un bar en Puno-Perú

Hay dos detenidos por proxenetismo.

Dos bolivianas fueron liberadas de un bar. Foto/La República

Dos mujeres bolivianas fueron rescatadas por la Policía y Fiscalía de Ilave, luego que fueran obligadas a tomar cerveza y mantener relaciones sexuales con eventuales clientes en un local nocturno de la ciudad de Ilave en Puno.

El operativo se realizó hace unos días, donde la Policía y Fiscalía ingresaron a un inmueble de Ilave y rescataron a las extranjeras de nombre Belinda C. M. (19) y Venigna H. T. (21).

Las ciudadanas bolivianas manifestaron a las autoridades que en el inmueble las exigían tomar cerveza con clientes y también las obligaban a mantener relaciones sexuales.

Los presuntos proxenetas identificados como Sebastiana Gonzales (36) y Wilber Escobar (43) amenazaban a las féminas con denunciarlas como ilegales y además de no pagarles por su trabajo. Las agraviadas dijeron a la Policía que prácticamente estaban secuestradas, pues no salían a la calle y no tenían días de descanso.

La Policía y Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Ilave realizan las investigaciones del caso.

Las autoridades evalúan denunciar por presunto delito de trata de personas y proxenetismo a esta pareja que mantenían retenidas a las féminas bolivianas.

Erbol (tomado de La República)