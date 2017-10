Samuel confirma presencia en la comisión legislativa que indaga la Capitalización

Doria Medina confirma presencia en la comisión que indaga la Capitalización

El líder de UN, fue ministro de Planificación (1989-1993) durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. La comisión que indaga el caso asegura que el opositor fijó los precios de las empresas estatales.

El mensaje escrito por Samuel Doria Medina en su cuenta oficial de Twitter. Ángela Villafán

El líder de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, confirmó por redes sociales que asistirá a la sesión de la Comisión Especial de Capitalización y Privatización del Legislativo de este lunes para que informe sobre el proceso de la capitalización entre 1985 y 2005.

“Mañana de nuevo nos convocan a audiencia de comisión de la ALP, estaremos, compromiso con Bolivia y quedarnos en el país es irrenunciable”, escribió Doria Medina en su cuenta de Twitter @SDoriaMedina.

La Comisión Especial que investiga el proceso de privatización y capitalización generado entre 1985 y 2005 estableció que el opositor era quien fijaba los precios de remate de las empresas estatales, cuando fungía como Ministro de Planificación (1989-1993).

Los asambleístas además convocaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), al exministro Alfonso Revollo, al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), al ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), entre otras autoridades. El presidente de la comisión, el diputado Javier Zavaleta (MAS) aclaró que los convocados no serán necesariamente acusados.

Doria Medina fue ministro de Planificación desde 1989 hasta 1993 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, es por eso que fue convocado, dijo Zavaleta a los periodistas el viernes luego de anunciar que los legisladores aceptaron la prórroga que pidió el líder político para este lunes. (22/10/2017)

La Razón Digital / Ángela Villafán / La Paz