Un nuevo enfoque promete cambiar el tratamiento de la dislexia

El trabajo, publicado en Proceedings of the Royal Society B, encontró que una pequeña zona de los ojos, las células receptoras de luz, se organizan de manera simétrica en los ojos de los disléxicos. Las personas que no sufren esa disfunción, en cambio, presentan receptores asimétricos, lo cual permite que el cerebro elija la imagen que detecta el ojo dominante. En el caso de los disléxicos, las dos señales similares confunden al cerebro, que no puede recrear una figura.