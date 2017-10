Zinedine Zidane: “Algún día se acabará el Madrid para mí”

Zinedine Zidane acaba de recibir el premio The Best al mejor DT de la última temporada. Sin embargo, sabe que mantenerse como entrenador del Real Madrid no es tarea fácil. La presión por conseguir títulos termina desgastando a cualquier, incluso a él, que ya ganó dos Champions League y una Liga de España. “Algún día se acaba el Madrid para mí”, reconoció en una entrevista tras la premiación en París.

“Siempre hay altibajos, pero hay que saber recuperarse. Si estás arriba hay que intentar permanecer allí. Pero soy consciente de que, inevitablemente, algún día eso se acabará para mí en Madrid. Me he preparado para ello”, dijo el entrenador francés. “Soy consciente de que estoy en un club acostumbrado a ganar títulos y sé que estoy rodeado de grandes jugadores. Pero siempre es complicado conquistar trofeos; la Liga de Campeones, por supuesto, pero más todavía la liga, que para mí es lo más difícil”, agregó.

Además, Zidane contó cuál es su fórmula para ser un entrenador exitoso. “Mi supuesta capacidad para dirigir a grandes jugadores se basa en mi pasión por el fútbol y por mi profesión. Más que los títulos que obtuve como jugador, lo importante es que los jugadores crean en mi mensaje, en lo que pongo en práctica. Si los jugadores tienen fe en ti, puedes llegar muy lejos”.

