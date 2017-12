30 Ejemplos de cómo las personas llevaron el diseño navideño a un nivel superior

El ambiente navideño siempre requiere un poco de magia y, como es lógico, cada uno de nosotros trata de crear algo especial para sus seres queridos. Genial.guru reunió los ejemplos más destacados de la creatividad humana relacionados con esta fiesta importante.

30. Una forma inusual de las luces navideñas… ¿no te parece?

Diese Weihnachtsbeleuchtung wird Ihnen präsentiert von 'Schiesser Feinripp'. pic.twitter.com/0Z6x0WXtSI — Redwyne (@Paxter_Redwyne) December 4, 2015

29. “Trabajo en una tienda de fotografía en Noruega. Esta fue nuestra postal este año”

28. “Mamá me compró este suéter para Navidad…”

27. “Convertí mi nuevo árbol azul en el Monstruo de las Galletas”

26. “Lo que mi hermano recibió para Navidad no puede ser peor”

25. “Espera… ¿dónde está el resto de su mano?”

24. El árbol que atraviesa un portal invisible

23. “Envié a mi hijo a la escuela con su nuevo suéter navideño. No me di cuenta de lo que hacía Santa hasta que la maestra me lo dijo cuando lo recogí por la tarde”

22. “Mi papá es Testigo de Jehova y no celebra Navidad. Así es como envuelve sus regalos cada año: ¡Qué tengas una temporada invernal de dar regalos satisfactoria, no convencional y capitalista!”

21. “Puedes decir cuántos años tiene un árbol tan solo contando las líneas de la cinta adhesiva en la caja”

20. “Mi cuñado rompió su cuello, pero no su espíritu navideño”

19. “El suéter navideño hecho a mano por mi hijo de 11 años”

18. “Sabes que trabajas en un hospital cuando las decoraciones navideñas se ven así”

17. O así, si eres un estudiante de medicina pobre…

16. “Creo que mis padres solo saben que adoro el color verde y odio el frío. Aquí están mis regalos de los últimos 5 años”

15. “Un estilo clásico navideño”

14. “La suprema técnica de mi esposo de envolver regalos”

13. ¡El mejor suéter de todos los tiempos!

12. Un árbol de Navidad en Australia

11. No todos los árboles deben verse bonitos

10. “Mi papá es un ginecólogo obstetra y lo llamaron en la Navidad. Así fue a atender a sus pacientes en la mañana”

9. Un árbol flotante

8. “Mi barba ama la Navidad más que yo”

7. “Un ’pequeño’ pueblo navideño que pone mi mamá cada temporada”

6. “Mis padres pensaron que estaría gracioso poner esto en mi plato durante la cena de Navidad. Tenían razón”

5. “Mi vecino de cuarto celebra Navidad. Yo celebro Hannukah… Decidimos llegar a un acuerdo”

4. En ocasiones puedes recibir los mejores deseos de alguien de una manera totalmente inesperada

3. “Un amigo mío es maestro de química”

2. Una foto familiar

1. ¡Árbol a prueba de gatos!

