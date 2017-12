Doria Medina reitera pedido de unidad para hacer frente al MAS en comicios de 2018

El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reiteró que para hacer frente al Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2019 se requiere un bloque de oposición unido.

“Nosotros tenemos que trabajar en unidad, si tenemos unidad vamos a seguir avanzando. Eso han demostrado los resultados del 21 de febrero y del 3 de diciembre, entonces si se actúa con unidad vamos a seguir ganando a Evo Morales y al MAS”, señaló el líder de oposición.

En el primer caso el No a una reforma constitucional para otra reelección del presidente Evo Morales se impuso con el 51 por ciento de votos. Mientras que en las elecciones judiciales ganó en varios departamentos del país el voto nulo, promovido por la oposición y colectivos ciudadanos.

Consultado sobre quién o qué frente podría encaminar esa unidad de los bloques opositores o si se visualiza algún candidato, Doria Medina respondió que no es momento de ver candidatos.

“Yo no creo que sea el momento de ver candidatos ahora, lo que hay que hacer es defender la democracia, lo que hay que hacer es tener certeza de que vamos a poder seguir viviendo en nuestra país y no sea una eternización en el poder (por parte del presidente Evo Morales)”, respondió.

Recordó que tiene 16 juicios en su contra y los mismos no han prosperado debido a la falta de pruebas. Asimismo aseguró que no se irá del país y que seguirá generando fuentes de trabajo.

Fuente: opinion.com.bo