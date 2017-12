El 73% emplea internet para contactar amigos y familiares

Un 73% de la población del país utiliza el internet para contactar amigos o familiares, mientras que un 62% emplea su conexión para navegar en las redes sociales. Los datos fueron obtenidos de la encuesta realizada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Los datos también revelaron que la ciudadanía utiliza el internet con fines académicos, para ver noticias o buscar información en porcentajes mínimos y que no superan el 40%.

La repartición estatal realizó una encuesta de 180 preguntas a 5.536 ciudadanos mayores de las cuales 5.033 fueron internautas y 503 no internautas en las nueve ciudades capitales del país y El Alto entre el 3 y 18 de diciembre de 2016.

De la misma forma, el 35% (del 100%) accede al internet para buscar información, el 26% para escuchar música y ver videos, el 22% para descargar archivos, el 19% para trabajar, el 12% para jugar, el 11% para ver noticias, el 11% con fines académicos, el 7% para enviar y revisar información por correo electrónico, el 2% para comprar, vender o permutar y un 1% le da otros usos.

Asimismo, la Agetic detalla que el departamento con mayor concentración de internautas (aquella persona que tuvo acceso a internet al menos una vez en los últimos 30 días previos a la encuesta) es Santa Cruz (83%), Tarija (73%), Oruro (66%), Beni (66%), Cochabamba (64%), Chuquisaca (63%), La Paz (60%), Potosí (58%), Pando (56%), el promedio total del porcentaje de internautas por región es de 67,5%.

“Tenemos que el 67% de la población, a nivel nacional, es internauta; un 33% no lo es por distintas razones como: edad, porque viven en poblaciones dispersas y otras. También tenemos datos de que solo el 20% de la población busca información en páginas de entidades públicas y de que las redes sociales más utilizadas son Facebook, YouTube y Twitter”, declaró ayer el director de Agetic, Nicolás Laguna.

El informe también revela que del 100% de internautas, el 62% corresponde a las ciudades capitales, el 21% a poblaciones intermedias y el 17% a poblaciones rurales. La encuesta detalla que del total de la población internauta, el 95% accede a internet a través de su teléfono celular. Por otro lado, los datos demuestran que la población no internauta no se conecta a internet regularmente por las siguientes razones: No sabe cómo usar, no está interesado, no sabe qué es internet, no tiene equipos u otros mecanismos para acceder a la red.

Otros datos

Indicadores El 95% de la población mayor de 14 años tiene un televisor, el 93% un teléfono celular, el 82% una radio, el 42% una computadora y el 18% tiene teléfono fijo. Sólo el 30% accede a televisión por cable, el 13% a internet mediante módem, el 12% a televisión satelital y el 10% a internet fijo. Respecto al número de días a la semana de uso de computadora, laptop o tablet, el informe detalla que el 5% utiliza estos artefactos un día a la semana.

