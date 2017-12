Hospital de Clínicas atendió 34 casos de emergencia en Nochebuena y Navidad

Un paciente es atendido en el piso en emergencias del Hospital de Clínicas.

La Paz, 25 de diciembre (ANF).- Durante la Nochebuena y el feriado de Navidad, la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas atendió 34 casos, entre intoxicación alcohólica, fracturas por accidentes y heridas por arma blanca, informó el jefe de la Unidad, Óscar Romero.

Romero explicó que solo en Nochebuena se reportaron 19 pacientes, de ese número dos personas ingresaron con intoxicación alcohólica y una joven de 18 años por envenenamiento con órgano fosforado.

“En Nochebuena hemos atendido 19 pacientes, tres tenían intoxicación, dos por alcohol y otro por órgano fosforados. De los dos primeros casos ambos se agredieron entre sí con arma blanca, el agredido tiene una herida cortante en el cuello, como para degollarlo. Mientras que el agresor tiene lesiones cortopuzantes en el rostro, ambos están estables”, informó a ANF.

De acuerdo al profesional, uno de los casos que causó preocupación en la sala de emergencia fue el de una joven de 18 años que ingresó por intoxicación por órgano fosforado. Reveló que la paciente intentó quitarse la vida presumiblemente por problemas sentimentales.

Es “una niña de 18 años. Esto nos preocupa y nos llama la atención porque este tipo de hechos no sucedían desde hace cuatro o cinco años, cuando se atendía por semana entre tres y cuatros casos cada fin de semana. Nos preocupa que haya vuelto a suceder”, remarcó, a tiempo de señalar que en estos tres casos, las autoridades policiales ya tomaron conocimiento de los hechos.

Asimismo, detalló que el feriado de Navidad se recibió a 15 pacientes, la mayoría por fracturas y lesiones crónicas, es decir enfermos renales y diabéticos. Además indicó que se realizó una cirugía a un paciente de la tercera edad por fractura en la muñeca.

“Se atendió a 15 pacientes, uno que llegó de Luribay fue operado por una fractura en la muñeca. Otros presentaban lesiones crónicas, es decir ya tienen problemas renales y de diabetes, e igual fueron atendidos. Ha sido una guardia tranquila, hasta el momento”, dijo.

Romero afirmó que pese a la huelga indefinida que ya lleva 33 días, las cirugías no fueron suspendidas en esa unidad, aunque lamentó el colapso de la sala por la alta demanda de enfermos que buscan atención. Incluso acotó que muchos son atendidos en sillas y hasta en el piso.

“Pese al paro, no hemos suspendido las cirugías. Hoy (lunes) he operado a un adulto mayor y hay dos en espera, uno por apendicitis y el otro por peritonitis. Sin embargo, la sala está colapsada, hay pacientes en el piso porque no tenemos camillas ni espacio suficiente, pero igual les damos atención”, sostuvo.

La unidad de Tránsito a nivel nacional informó que no se reportaron hechos de magnitud en las carreteras, a excepción de la ruta Camiri – Santa Cruz donde se registró una colisión que dejó un menor de edad fallecido y varios heridos.

