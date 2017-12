La única tierra declarada fiscal del Tunari está avasallada hace 5 años

Desde 2012, la única tierra declarada fiscal en el Parque Nacional Tunari (PNT), ubicada en Combuyo Vinto, es avasallada gradualmente por la Cooperativa Villa Combuyo-Candelaria Suyu y una granja avícola, con el aval de algunos sectores de la dirigencia campesina, según el historial del proceso en la Dirección del Tunari.

Se trata de 55 hectáreas que son parte de las 63,33 que tienen la condición de tierras fiscales desde 2011 por la Resolución 5938.

Sin embargo, después de cinco años de ocupación, apenas queda un pequeño rastro del bosque. (Ver infografía). Los asentados aseguraron a la dirección del parque haber pagado casi medio millón de dólares a la supuesta propietaria y ahora gestionan la dotación de las tierras fiscales.

El director departamental del INRA, Darwin Salazar, informó que sólo el 6 por ciento de las 63,3 hectáreas son tierras fiscales disponibles. Y precisó que la dotación depende de una evaluación que se prioriza a gente sin tierra.

A ello se suma que el reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria modificado por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria establece en su artículo 92: “Son tierras fiscales no disponibles las que se encuentran en las áreas protegidas bajo gestión del Sernap”.

A diferencia de otros parques nacionales, el 95 por ciento de la tierra del Tunari es de las comunidades o está urbanizada, incluso se han titulado franjas de seguridad y servidumbres ecológicas, explicó el exdirector del Parque Tunari, Carlos Espinoza.

Ante la importancia que tiene esta tierra fiscal para la gestión del parque, se emitieron medidas precautorias. Entre ellas, el desalojo de los asentados, la anotación en Derechos Reales de las 63,3 hectáreas y la prohibición de nuevos asentamientos.

Este año se tomaron dos acciones para frenar el loteamiento. En junio de 2017, la Dirección del Parque, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), le pidió al INRA recuperar el predio. En tanto, en octubre se sorprendió a 100 personas ingresando al lugar.

Al respecto, el responsable del INRA dijo que se ha emitido una conminatoria para el desalojo. “Se va a dar continuidad a esta medida en coordinación con las instituciones”, dijo Salazar.

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, expresó que Combuyo es una zona productiva que tenía un área que pertenecía a una hacienda, pero que no contaba con el derecho propietario y fue vendida a los comunarios.

Sin embargo, cuando el INRA hizo el saneamiento, los compradores no pudieron acreditar su propiedad.

Según Arce, en el lugar “hay tierras fiscales disponibles y no disponibles”.

Dijo que, sobre las primeras, pidieron que puedan dotarse a los pobladores y que las segundas sean para un proyecto productivo comunitario del que se hagan cargo los comunarios, pero con el control del municipio.

“Hemos pedido al INRA, Sernap, Viceministerio de Tierras y Madre Tierra que de una vez se cuente con el derecho propietario a nombre del municipio, de la Gobernación o a quien corresponda, porque constantemente hay problemas”, declaró Arce.

El exdirector del parque informó que en 2017 pidieron que el INRA recupere las tierras, pero uno de los dirigentes de los comunarios asegura que pagaron.

No obstante, son tierras fiscales no disponibles porque están dentro de un área protegida.

MÁS DATOS

Más asentamientos en zonas de recarga

Además de Combuyo, hay conflictos por loteamientos en el sector de Lincupata que comprende Retamas en la OTB Pucun Pucun, en el municipio de Tiquipaya. También abarca Villa Belén, encima de la cota 2.750.

El INRA realiza el saneamiento de las 15,4 hectáreas y ha identificado ocho sobreposiciones. Sin embargo, aún no están incluidos los mineros de la ex-Comibol que fueron desalojados el pasado lunes de Villa Belén con apoyo de la Alcaldía, el Sernap y la Fiscalía.

Se incluyen 25 hectáreas de la torrentera Canta Rana en el municipio de Cochabamba. Se trata de la última zona de recarga hídrica sin viviendas que queda en la ciudad.

OPINIÓN

“No se pueden permitir construcciones”

natalia vega Rpte. Comité de Defensa del Parque Tunari

Los desalojos recientes son una medida que se debía haber asumido mucho antes para no crear expectativas y esperanzas. Sea quien sea el dueño de un terreno, el Parque Tunari no es urbano; entonces, no se pueden permitir construcciones en la zona de recarga sacrificando a todos los cochabambinos que necesitan agua.

Muchos asentamientos no se frenan por la falta de voluntad de las autoridades, incluso el INRA no debería sanear terrenos pequeños. Y si las autoridades cumplieran la ley, Cochabamba sería un ejemplo y tendría un clima beneficioso, como antes.

En la cordillera del Tunari se resumen todos los movimientos climáticos, entonces, si se hace un manejo adecuado sería beneficioso para todos. No es posible que por intereses particulares afecten los servicios.

Un tensión que lleva décadas sin resolverse

La problemática relacionada con el crecimiento de la mancha urbana de la región metropolitana de Cochabamba ha sido permanente desde la creación del Parque Nacional Tunari (PNT).

Entre los fenómenos más recurrentes que se han dado por enciman del límite urbanizable —la cota 2.750—, están los asentamientos irregulares con la aprobación de urbanizaciones por parte de instituciones públicas.

Luego, están la dotación de tierras a funcionarios públicos y el loteamiento de propiedades por parte de grandes propietarios y comunarios a personas individuales.

El límite del parque ha recorrido desde su creación desde la avenida Circunvalación hasta la cota, más allá de la segunda Circunvalación, al norte de la ciudad.

En la ladera sur del PNT hay 66 urbanizaciones informales. La Dirección del Parque consensuó con 60 el reglamento de adecuación ambiental para las viviendas, que puede ser considerada en la nueva ley del área protegida.

PROPIEDAD

Algunos criterios de saneamiento

Una vez concluido el plan de manejo del Parque Nacional del Tunari, en 2016, la Dirección del PNT envió al INRA los criterios de saneamiento para el área protegida.

Entre las recomendaciones está que el INRA respete dentro de los planes de saneamiento del parque los 100 metros de servidumbre ecológica legal en los ríos y lagunas, así como las franjas de seguridad de las quebradas y torrenteras.

Se aclara que en estos sectores el derecho propietario está restringido por su servicio ambiental.

La dirección del INRA manifestó que está aplicando los criterios de saneamiento del parque.

85% De Hectáreas

de las tierras de Combuyo están dentro del Parque Tunari y no son disponibles para dotación a los solicitantes.

OPINIONES "Es mundo detestable de loteadores, hay que combatirlos. La nueva ley va a servir, sino el negocio de loteamientos va a continuar. Combuyo es una tierra fiscal donde están avanzando y la principal autoridad es el INRA, es un terreno rural". Carlos Espinoza Exdirector del Parque Tunari "Estamos en constante vigilia y hemos pedido al INRA, al Viceministerio de Tierras que de una vez den una solución. Es muy complicado, hace dos semanas se entraron 250 personas. También pedimos que las tierras fiscales pasen a la Alcaldía de Vinto". Patricia Arce Alcaldesa de Vinto "Es un área declarada fiscal. Sólo el 6 por ciento es tierra fiscal. Hemos enviado una conminatoria. Un grupo de mineros ha pedido que les dote la tierra, pero eso está en análisis en la Dirección Nacional de Tierras". Darwin Salazar Director del INRA "Nos hemos opuesto tenazmente al plan de manejo porque no cuenta con un comité externo que revise. Ahora todos los delitos se vuelven derechos, por qué se va a legalizar algo que está mal". Natalia Vega Rpte. Comité de Defensa

HISTORIA DE UN PARQUE

1 NATURALEZA

Un inicio que reconoció la importancia ambiental

1- Origen del PNT

En 1939, el Estado realizó las primeras acciones para la preservación de los recursos naturales del PNT.

2- Características

El fin fue proteger las tierras forestales, torrenteras y regiones susceptibles de erosión por su importancia ambiental. Entonces, se reconocía como una zona de recarga hídrica, muy conecta a pozos y vertientes.

3- Principal valor

El agua es el recurso más importante del parque. El plan de manejo visibilizó aún más su relevancia.

4- Potencial

Con el agua del Tunari se puede llenar unas tres represas como Misicuni.

En toda la zona existen 600 ríos, 1.000 bofedales y 380 lagunas. Se estima que cada año genera 490 millones de metros cúbicos.

2 SEGURIDAD DE LA URBE

Crece el interés por proteger a la población de los desastres

1- Primera propuesta

En 1946 se propuso declarar parque sólo una parte del territorio del Tunari.

Entonces se priorizó resguardar la zona ubicada al norte de la ciudad y reforestar el lado sur.

2- El motivo

El propósito planteaba resguardar a la población de desastres naturales. La idea no prosperó.

3- Falla geológica

Otra razón para proteger a la ciudad fue la falla del Tunari, que está al borde de la cordillera que rodea la ciudad por el sector norte, según registro bibliográficos.

4.- Características

Su extensión de 31,8 km, medida a través de la imagen satelital de Google Eart, pertenece al periodo cuaternario, según la Enciclopedia Visual de Cochabamba.

3 CON RIESGOS PERMANENTES

Latifundistas, primeros en desnaturalizar este espacio

1- Toman acciones

En 1952, la ley de reforma agraria legalizó la protección de los recursos naturales y la prohibición de tala indiscriminada.

2- Las amenazas

Los latifundistas de la ladera sur, temerosos de perder su tierra, realizaron talas; y los campesinos, quemas para el rebrote de vegetación para sus animales.

3- Desastre natural

En 1958 se registran intensas lluvias que provocan desastres en el valle de Cochabamba por el agua y sedimento que bajó de la cordillera del Tunari.

4- La historia se repite

Las inundaciones y los incendios forestales continúan hasta el día de hoy. En 2016, tres personas murieron en Tiquipaya.

4 CREACIÓN

Cochabamba cuenta con un parque cerca a la ciudad

1- Nace el PNT

El 30 de marzo de 1962 se crea el Parque Nacional Tunari para elaborar el plan general del parque. Se limitó el aprovechamiento forestal y la habilitación de áreas de pastoreo.

En 1991 se ampliaron sus límites y se fijó la cota 2.750 mediante la Ley 21262.

2- Primer plan

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el primer plan de manejo del Parque Nacional Tunari para la gestión del área.

3- La zonificación

El primer plan estableció 12 zonas para la gestión, entre ellas la de protección estricta y el área de colindancia, donde están los asentamientos.

3- Tres herramientas

Se plantea que, además del plan de manejo, se cuente con un reglamento de adecuación ambiental de las viviendas y una nueva ley.