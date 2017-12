Las mejores frases para desear una feliz Navidad en Nochebuena

Este domingo 24 de diciembre se celebra Nochebuena y el 25 de diciembre Navidad. En estas fechas las redes sociales se colapsan con felicitaciones.

Tan solo quedan unas horas para comenzar las ansiadas fiestas de Navidad. Este domingo 24 de diciembre se celebra la Nochebuena, víspera de la Navidad, ambos días heredados de la tradición cristiana y que ahora se celebran en muchos hogares españoles, ya sean creyentes o no. El 25 de diciembre también es conocido a nivel internacional por la llegada de Papá Noel, que traerá un año más la ilusión a los más pequeños (y no tan pequeños) de la casa.

Estos dos días son jornadas en las que las familias y amigos se reúnen para dedicarse sus mejores deseos. La ya tradicional cena de Nochebuena se convierte en un festín en la que no faltan los platos más típicos de la Navidad.

Otros que no tienen la suerte de poderse reunir con sus seres queridos, se dedicarán mensajes de cariño a través de aplicaciones como Whatsapp y Telegram o de las redes sociales como Facebook y Twitter. Para todos ellos, recogemos estas frases con las que mostrar nuestro afecto a los amigos y familiares más cercanos.

“Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido que vale la pena arriesgarse a no ser un ingrato.” (Séneca)

“Por cada nueva mañana con su luz, por el descanso y el refugio de la noche, por la salud y los alimentos, por el amor y los amigos, por todo lo que tu bondad nos da”. (Ralph Waldo Emerson)

“Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado”. (John Browring)

“El agradecimiento es la memoria del corazón”.(Lao-tsé)

“Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante”. (Grace Noll Crowell)

“Ante tu valioso apoyo mi silencio vale oro. Sólo quiero decirte: gracias”. (Aber Pérez Rojas)

“Si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no sea agradecido por lo que tendrá”. (Frank A. Clark)

“Con la familia sucede como con las cosas bellas, que tienen más brillo cuando son imperfectas que cuando son acabadas”. (Duque de la Rochefoucauld)

“Solo se puede decir que estamos vivos en esos momentos cuando nuestros corazones están conscientes de nuestros tesoros”. (Thornton Wilder)

“Un amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti, y de todas maneras te quiere.” (Elbert Hubbard)

“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo.” (Albert Camus)

Fuente: 20 Minutos