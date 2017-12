Los 50 años de Carla Bruni: un hijo comunista, un psicoanalista y un idilio ‘secreto’ con Jagger

La mujer de Sarkozy ha llevado una vida poco convencional en la que la palabra ‘libertad’ ha sido su máxima sin importarle lo que dijeran los demás.

Pasar de ser top model a Primera Dama de uno de los países más importantes del mundo no es algo que suceda todos los días. Posar desnuda para los mejores fotógrafos del mundo y luego ser una mujer tímida que agacha la mirada ante la recepción a un gran mandatario podría parecer contradictorio, pero para ella no lo es. La vida de Carla Bruni es de todo menos lo que podríamos considerar como normal. Este 23 de diciembre cumple 50 años y hemos hecho un repaso a los 20 datos más curiosos (y algunos con cierto toque polémico) de su biografía.

1.

¿Fue novia de Donald Trump? Fueron muchos los medios que rumorearon sobre la relación del magnate con la top model en los años 90, pero hasta hace poco ella no lo ha negado rotundamente. “El solía llamar a las redacciones y contaba a quien quisiera escucharle que había una relación. Me lo contó un periodista estadounidense… No lo hacía solo conmigo, también con muchas otras mujeres. En fin, es un viejo rumor sin el menor interés”, decía en The Times.

2.

Un hijo youtuber y comunista. Aurélien Enthoven tiene 16 años y es un loco de la ciencia. Tiene un canal de YouTube (Motorsport Sigantoraptor) en el que explica desde la teoría de la evolución de Charles Darwin a la desaparición de los dinosaurios. Tiene más de 34.000 suscriptores. Su propia madre dice de él que es un buen chico y que tiene “sus cosas”, ya que es comunista, le gusta el heavy metal y es vegano.

3.

Fue amante de Mick Jagger. Fue en 1987 cuando Carla tenía apenas 19 y era ya modelo. En ese momento, ella salía con Eric Clapton, quien pidió al líder de los Rolling Stones que no se metiera en su relación. Jagger la llamaba “mi ángel” y vivieron un romance clandestino que al roquero le costó su matrimonio con Jerry Hall. También fue pareja de Vincent Perez o de Kevin Costner.

4.

El psicoanálisis ha formado parte de su vida durante casi 15 años. Asegura que lo dejó en el momento en el que murió su psicoanalista. Cuenta que le ayudó a madurar y a quitarse traumas infantiles de encima. “Me hizo responsabilizarme de mis actos y dejar de atacar a los demás”, aseguraba en una entrevista con El País.

5.

No se corta al hablar de sexo. “Mi marido me sigue atrayendo. El sexo con él también es fantástico. Él es una bomba”, afirmaba rotunda en una entrevista con The Times, donde también aseguró que Sarkozy fue el encargado de hacer que ella no cayera en el alcoholismo porque él nunca bebe y a ella le encanta el champán y el vino.

6.

Su padre fue Alberto Bruni Tedeschi, un hombre de negocios y compositor de ópera, y su madre, Marisa Borini, actriz y pianista. El 9 de enero de 2008, la vida de Carla da un giro cuando un hombre de negocios instalado en Brasil, Maurizio Remmert, reveló que él era el verdadero padre de Carla, nacida del amorío que habría tenido con Marisa. Lo conoció una vez fallecido Alberto Bruni en 1996.

7.

Su hermana es la actriz, guionista y realizadora Valeria Bruni-Tedeschi y su hermano mayor, Virginio, falleció en julio de 2006, a consecuencia de la enfermedad del SIDA a los 46 años.

8.

En 1975, su familia se instaló en Francia por temor de los secuestros de las Brigadas Rojas italianas. Estudió en escuelas privadas en Suiza y en el Lycée Janson de Sailly de París. Además, comenzó la carrera de Arquitectura en París.

9.

Durante los Juegos Olímpicos de Turín 2006, Carla portó la bandera italiana el día de la ceremonia de apertura. Ella es nacida en esta ciudad italiana.

10.

Fue una de las grandes top models de los años 90 y musa de diseñadores como Yves Saint- Laurent, de que quien además fue gran amiga. Curiosamente, sólo estuvo en la industria diez años para luego dedicarse a la música. “De la moda aprendí la importancia de la superficialidad”, dice.

11.

En septiembre de este año se subió de nuevo a la pasarela para celebrar el aniversario del mítico desfile de Versace junto a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Helena Christensen y Claudia Schiffer.

12.

Es fan del Papa Francisco. Aunque se considera laica, asegura que le gusta rezar cada día al menos una vez. Admira al actual pontífice porque dice que tiene cara de ser bondadoso. Cuenta que cada vez que le ve le entran ganas de creer en Dios.

13.

En 1999, conoció a cantautor francés Julien Clerc y le envió una de sus canciones titulada Si j’étais elle. En el año 2000 lanzó su primer disco del que se vendieron más de 250.000 copias.

14.

El 11 de julio de 2008 Carla Bruni lanzó al mercado su cuarto disco, titulado Comme si de rien n’était, ya siendo esposa de Sarkozy y como Primera Dama de Francia. Los beneficios de dicho trabajo fueron a parar a la Fundación de Francia.

15.

Aunque siempre dijo que no creía en la monogamia, en febrero de 2008 se casó con Sarkozy en las dependencias del Palacio del Elíseo. Desde entonces, afirma rotunda que no perdonaría una infidelidad de su marido.

16.

Ha salido en cuatro películas. Hizo un cameo en Pret-a-porter de Robert Altman en 1994. En 1995, firma para su primer papel como actriz en Catwalk, en 1998 participa en Paparazzi. En 2011 participó, bajo la dirección de Woody Allen, en la película Midnight in Paris.

17.

En diciembre de 2007, confirma su relación con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tras unas fotos juntos en Disneyland Paris. Él se había divorciado dos meses antes de su esposa Cécilia. Ese fin de año lo pasaron en Egipto y Jordania. Ella le llama cariñosamente Chouchou.

18.

Se estrenó en Instagram en junio de 2016 y tiene 244.000 followers. En la red social suele subir fotografías de ella de niña, en sus conciertos, junto a su marido y algunos remembers de sus años como modelo.

19.

Carla Bruni dio a luz a su segunda hija el 19 de octubre de 2011 en la clínica de La Muette. Se llama Giulia.

20.

France 24 sacaba a la luz un supuesto romance de Carla con el cantante galo Benjamin Biolay ya estando casada con Sarko. El artista denunció al medio por atentar contra su vida privada y negó absolutamente el idilio con la exmodelo.

Fuente: revistavanityfair.es